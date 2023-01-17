عائلة الأسير ماهر يونس: السلطات تحاول تنغيص فرحتنا

تترقب عائلة الأسير ماهر يونس (65 عامًا) من قرية عرعرة في منطقة المثلث، الدقائق والساعات المقبلة، لاحتضان ابنها الذي سيتحرر بعد قضاء 40 عامًا في السجون الإسرائيلية، إذ اعتُقل يونس يوم 18 كانون الثاني/ يناير عام 1983، إثر إدانته بالمشاركة في قتل جندي إسرائيلي.

وقبيل تحرر يونس، فرضت الشرطة الإسرائيلية تقييدات عدة أمام العائلة، بينها منع نصب خيمة لاستقبال المهنئين، وعدم رفع العلم الفلسطيني، وعدم بث أهازيج وأناشيد وطنية عبر مكبرات الصوت، ومنع تجمهر مواطنين، وعدم إظهار أي شكل احتفالي.

وقالت والدة الأسير ماهر يونس، الحاجة وداد يونس، لـ"عرب 48" إن "مشاعري مفعمة بالفرح لقرب تحرر ابني ماهر خلال ساعات. انتظرت هذه اللحظات منذ 40 سنة، انتظرت احتضان ابني وفلذة كبدي منذ عقود. هذه المشاعر هي مشاعر الأم التي لا يمكن وصفها بالكلمات، إذ أنني أمضيت أياما طويلة وأنا أنتظر ابني، تعبت خلال هذه السنوات، لكن الصبر والقوة التي منحنا إياها الله كانت الوقود لنا".

40 سنة من الانتظار

وأضافت والدة الأسير أن"ماهر يعشق الأكل الفلسطيني بجميع أنواعه، إذ أنه يعشق خبز الطابون القديم، وورق العنب، والمفتول، أريد أن أحضر له ورق العنب، وأنا على أتم استعداد للقائه، وأتمنى أن تمر هذه الأيام على خير وأن تملأ السعادة قلوبنا".

والدة الأسير ماهر يونس، الحاجة وداد يونس (عرب 48)

ومن جانبه، قال الأسير المحرر كريم يونس، الذي أمضى 40 سنة في السجون، لـ"عرب 48"، إنه "نترقب تحرر ماهر، وأن نستقبله أفضل وأجمل استقبال، وأن يمر هذا الاستقبال بسلام وأمان، على الرغم من كل التهديدات التي نسمعها من الشرطة وعناصرها، إذ أنه لا يمر ساعة دون أن يأتي أفراد الشرطة إلى منزل ماهر، ووصلت الوقاحة بهذه الشرطة أن تتدخل بنوعية الطعام الذي سيقدم، إذ أن هذا الأمر غير مسبوق، ولن نسمح به، ولكن الأهم بالنسبة لنا أن نستقبل ماهر استقبالا يليق به وبمكانته، بعد قضاء 40 سنة في الأسر، وهو نصفي الآخر، عشنا المعاناة في الأسر سوية".

نقل الأسير

وحول نقل ماهر من سجن "كتسيعوت" أوضح كريم أنه "عندما تم نقلي الساعة الرابعة فجرًا، وتم تركي في محطة للحافلات في رعنانا اعتبرت نفسي مستهدفا، ولكن ما حصل مع ماهر ونقله من المعتقل إلى جهة غير معروفة، هنا أصبح ماهر مستهدفا بشكل أكبر وأخطر، إذ أنهم لا يريدون أن تنظيم استقبال لماهر كما حصل لي، لكن خسئوا وسنستقبل ماهر أجمل استقبال".

الأسير المحرر كريم يونس (عرب 48)

وفي سياق تحرر ماهر يونس المرتقب، قالت شقيقة الأسير، نهاد يونس، لـ"عرب 48" إنه "من الصعب وصف الشعور في مثل هذه اللحظات، لكنه شعور جميل بقرب تحرر شقيقي بعد قضاء 40 سنة في السجون، إذ أن الأنباء التي صدرت اليوم حول نقله إلى مكان غير معروف بدأ يدخلنا بتوتر نوعًا ما. نحن نترقب كل دقيقة الأخبار للحصول على معلومات أو مكان تواجد شقيقي. نعرف حتى اللحظة أنه تم نقل شقيقي من سجن كتسيعوت إلى مكان غير معلوم".

تقييدات

وحول التقييدات التي وضعتها الشرطة، قالت شقيقة الأسير إن "هذه التقييدات كثيرة وكبيرة، إذ أننا نقع تحت قائمة طويلة من الممنوعات، فهم لا يريدون أي نوع من أشكال الفرح في البيت، وهذا غير منطقي، خاصة أن شقيقي ماهر قضى 40 سنة كاملة في السجون، لذلك نحن نتعجب من هذه التقييدات التي تم وضعوها أمامنا".

شقيقة الأسير ماهر يونس، نهاد يونس (عرب 48)

وأضافت شقيقة الأسير أن "هناك أمورا مضحكة ومبكية في هذا الوقت، إذ أنه من بين الشروط التي تم وضعها أمامنا منعنا من شواء اللحم أو نصب خيمة لاستقبال المهنئين، هذا مضحك ومبكي بنفس الوقت، ونحن كعائلة وحفاظًا على الأسرى والأسير الذي سيتحرر من الممكن أن نتقيد ببعض الشروط لمصلحة شقيقي والأسرى عموما".

استدعاءات الشرطة لأفراد العائلة

وبخصوص توجه الشرطة للعائلة، أكدت شقيقة الأسير يونس أنه "خلال وضع الإضاءة، أمس، أمام المنزل جاءت الشرطة وقامت بتصوير ما نقوم به، بالإضافة إلى ذلك تم استدعاء شقيقي نادر إلى مركز للشرطة عدة مرات، وذلك لتبليغه بالقيود".

وختمت نهاد يونس بالقول: "أهلا وسهلا بشقيقي ماهر، البلدة ستضيء بتحريره دون حاجة لإضاءة في المكان، وكل الوطن سيضيء بتحرر هؤلاء الذين قضوا سنيين من أعمارهم خلف القضبان. شقيقي ماهر عاش في السجن أكثر مما عاش مع العائلة. انتظر لحظة عناق شقيقي بشوق كبير".