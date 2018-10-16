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القائمة المشتركة تقدم اقتراح قانون لإلغاء "قانون القومية"

تاريخ النشر: 16/10/2018 - 16:03

القائمة المشتركة تقدم اقتراح قانون لإلغاء "قانون القومية"
النائب د. يوسف جبارين
عرب ٤٨

مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، أمس الإثنين، قدم عضو لجنة القانون والدستور في الكنيست، النائب د. يوسف جبارين، باسم القائمة المشتركة مقترح قانون يهدف إلى إلغاء "قانون القومية اليهودية" الذي صادقت عليه الكنيست في تموز/ يوليو الماضي.

وقال النائب جبارين إنه "إلى جانب التصدي لـ'قانون القومية' على الصعيد الجماهيري وعلى الصعيد القضائي وكذلك على الصعيد الدولي، فمن الأهمية مواصلة المجهود البرلماني وطرح الموضوع من جديد على طاولة أبحاث الهيئة العامة للكنيست خاصة وأن كافة أحزاب المعارضة عارضت هذا القانون. مقترح القانون سيجدد النقاش حول هذا القانون بالكنيست، سيساعدنا أيضا في مجهودنا الدولي لإسقاط هذا القانون".

وختم جبارين بالقول إن "قانون القومية اليهودية هو قانون عنصري وقانون أبرتهايد بامتياز، وسنواصل تصدينا لهذا القانون الذي يحمل مخاطر كبيرة على مكانة وحقوق شعبنا الفلسطيني عبر طرفي الخط الأخضر، ويهدد حقوقنا الوطنية المشروعة. نعمل كل ما بوسعنا لإسقاط هذا القانون ونسعى لتشميل ائتلاف واسع مع القوى المعارضة له في الكنيست وخارجها".

يذكر أن أحد مركبات القائمة المشتركة، التجمّع الوطني الديمقراطي، أعلن مساء أمس، مقاطعته جلسات الكنيست للشهر المقبل، مُبيّنًا أن تلك "إحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة الجماهيريّة ضد 'قانون القوميّة'، وإلى استمرار التصعيد والتوسُّع في الحراك والنضال السياسي المعارض للقانون".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#القائمة المشتركة
#قانون القومية
#يوسف جبارين

من عرب 48

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