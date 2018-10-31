  2. محليات
  3. سياسة

قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 12:42

قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي
عرب ٤٨

يستدل من النتائج شبه الرسمية أن قائمة يافا حصلت نحو 6 آلاف صوت في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الثلاثاء، وسيمثلها مرشحها الأول، عبد أبو شحادة، في مجلس بلدية تل أبيب- يافا.

كما أظهرت النتائج أن رون خولدائي سيتولى منصب رئيس بلدية تل أبيب- يافا للمرة الخامسة، وذلك بعد أن فاز على أقرب منافسيه بفارق 10%، حيث حصد 55 ألف صوت بنسبة 44.4%، في حين حصل نائبه أساف زمير على 40.500 صوت بنسبة 34.5%، وحصل أساف هرئيل على 14.330 صوتا بنسبة 12.4%.

وحصلت قائمة "إحنا البلد" على 11006 أصوات بتمثيل 4 مقاعد وبضمنها عضو البلدية، أمير بدران، وبهذا فإن التمثيل العربي في البلدية ارتفع إلى عضوين.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#يافا
#انتخابات 2018
#السلطات المحلية

مواد الملف
الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

البعنة: فوز علي خليل برئاسة المجلس

البعنة: فوز علي خليل برئاسة المجلس

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

البعينة نجيدات: منير حمودة يفوز برئاسة المجلس

البعينة نجيدات: منير حمودة يفوز برئاسة المجلس

عبلين: مأمون شيخ أحمد يفوز بالرئاسة مجددا

عبلين: مأمون شيخ أحمد يفوز بالرئاسة مجددا

إكسال: محمد رافع شلبي يفوز برئاسة المجلس

إكسال: محمد رافع شلبي يفوز برئاسة المجلس

أم الفحم: جولة ثانية بين خالد حمدان وسمير محاميد

أم الفحم: جولة ثانية بين خالد حمدان وسمير محاميد

أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد وفوزي مشلب

أبو سنان: جولة ثانية بين نهاد وفوزي مشلب

أبو غوش: انتخاب كاظم إبراهيم لرئاسة المجلس

أبو غوش: انتخاب كاظم إبراهيم لرئاسة المجلس

شفاعمرو: عرسان ياسين يفوز برئاسة البلدية

شفاعمرو: عرسان ياسين يفوز برئاسة البلدية

نتائج الانتخابات المحلية 2018

نتائج الانتخابات المحلية 2018

الجش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الجش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

تل السبع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

تل السبع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شعب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شعب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شقيب السلام: نتائج الانتخابات المحلية 2018

شقيب السلام: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الشبلي أم الغنم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الشبلي أم الغنم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرينة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرينة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

رهط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

رهط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرامة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرامة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

قلنسوة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

قلنسوة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

البقيعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

البقيعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الفريديس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الفريديس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرعرة النقب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرعرة النقب: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عارة عرعرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عارة عرعرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرابة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عرابة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عسفيا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عسفيا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عكا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عكا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عين ماهل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عين ماهل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلوط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلوط: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلبون: نتائج الانتخابات المحلية 2018

عيلبون: نتائج الانتخابات المحلية 2018

سخنين: نتائج الانتخابات المحلية 2018

سخنين: نتائج الانتخابات المحلية 2018

ساجور: نتائج الانتخابات المحلية 2018

ساجور: نتائج الانتخابات المحلية 2018

نحف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

نحف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المشهد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المشهد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معلوت ترشيحا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معلوت ترشيحا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معليا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

معليا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المزرعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المزرعة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المغار: نتائج الانتخابات المحلية 2018

المغار: نتائج الانتخابات المحلية 2018

مجد الكروم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

مجد الكروم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

اللقية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

اللقية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قرع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قرع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قاسم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر قاسم: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر مندا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر مندا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر كنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر كنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر ياسيف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر ياسيف: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر برا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كفر برا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كعبية طباش حجاجرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كعبية طباش حجاجرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسرى سميع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسرى سميع: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسيفة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كسيفة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كوكب أبو الهيجاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كوكب أبو الهيجاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كابول: نتائج الانتخابات المحلية 2018

كابول: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يركا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يركا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يافة الناصرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يافة الناصرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يانوح جت: نتائج الانتخابات المحلية 2018

يانوح جت: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طمرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طمرة: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طرعان: نتائج الانتخابات المحلية 2018

طرعان: نتائج الانتخابات المحلية 2018

حرفيش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

حرفيش: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الزرازير: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الزرازير: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير حنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير حنا: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير الأسد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دير الأسد: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دبورية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دبورية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دالية الكرمل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

دالية الكرمل: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جسر الزرقاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جسر الزرقاء: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جلجولية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جلجولية: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جولس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جولس: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جديدة المكر: نتائج الانتخابات المحلية 2018

جديدة المكر: نتائج الانتخابات المحلية 2018

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

الرملة: 4 مقاعد للقوائم العربية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتخابات 2018: ماذا تعكس النتائج في البلدات العربية؟
انتخابات 2018: ماذا تعكس النتائج في البلدات العربية؟

2018-10-31

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى
الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

2018-10-31

اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة
اللد: 6 مقاعد لقائمة النداء العربي اللداوية والنهضة

2018-10-31

الأكثر قراءة

نتائج الانتخابات المحلية 2018

نتائج الانتخابات المحلية 2018

2018-10-30
حادث البحر الميت: مصرع 8 من مستوطني

حادث البحر الميت: مصرع 8 من مستوطني "بساغوت"

2018-10-30
سخنين: شجار عنيف أمام مركز اقتراع

سخنين: شجار عنيف أمام مركز اقتراع

2018-10-30
شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في مجدل شمس

شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في مجدل شمس

2018-10-30
انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

2018-10-30