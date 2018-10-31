قائمة يافا تفوز بمقعد في المجلس البلدي

يستدل من النتائج شبه الرسمية أن قائمة يافا حصلت نحو 6 آلاف صوت في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الثلاثاء، وسيمثلها مرشحها الأول، عبد أبو شحادة، في مجلس بلدية تل أبيب- يافا.

كما أظهرت النتائج أن رون خولدائي سيتولى منصب رئيس بلدية تل أبيب- يافا للمرة الخامسة، وذلك بعد أن فاز على أقرب منافسيه بفارق 10%، حيث حصد 55 ألف صوت بنسبة 44.4%، في حين حصل نائبه أساف زمير على 40.500 صوت بنسبة 34.5%، وحصل أساف هرئيل على 14.330 صوتا بنسبة 12.4%.

وحصلت قائمة "إحنا البلد" على 11006 أصوات بتمثيل 4 مقاعد وبضمنها عضو البلدية، أمير بدران، وبهذا فإن التمثيل العربي في البلدية ارتفع إلى عضوين.