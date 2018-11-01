فسوطة: إدغار دكور رئيسا للمجلس المحلي

يستدل من النتائج شبه الرسمية للانتخابات المحلية التي جرت أول من أمس الثلاثاء في قرية فسوطة، شمالي البلاد، أن إدغار دكور فاز بالرئاسة حيث حصل على 1.610 صوتا أي بنسبة 76% من الأصوات.

وحصل منافسه فكتور أشقر على 515 صوتا، بنسبة 24% من المصوتين الذي بلغ 2.220 صوتا، أما عدد الأصوات غير الصالحة فبلغ 81 صوتا، وعدد أصحاب حق الاقتراع المسجلين في سجل الناخبين 2.649.

وحصلت قوائم الطليعة على 342 صوتا (مقعدان)، والمنار 419 صوتا (مقعدان)، والسلام 302 صوتا (مقعد واحد)، والوحدة 280 صوتا (مقعد)، والنور 336 صوتا (مقعد)، والمجد 283 صوتا (مقعد)، والمستقبل 222 صوتا (مقعد)، وفشلت الجبهة في عبور نسبة الحسم.