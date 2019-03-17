شهدت مدينة يافا مساء أمس، السبت، انتخابات الهيئة الإسلامية لدورتها الـ15، بصورة ديمقراطية وسرية، حيث حققت الانتخابات أرقاما قياسية فاقت كل التوقعات بمشاركة 2851 صاحب حق اقتراع، وفق العد الآلي، وهي تعتبر أعلى نسبة تصويت حققتها الهيئة الإسلامية في تاريخها مقارنة مع الدورات السابقة، بزيادة 5% عن نسبة المصوتين في الانتخابات السابقة والتي أجريت في العام 2015.

وشارك في العملية الانتخابية، بحسب ما جاءنا من لجنة الانتخابات في الهيئة الإسلامية، أن "2851 ناخبا وناخبة شاركوا في أكبر عرس ديمقراطي نزيه لم تشهد مثله كل القرى والمدن في الداخل الفلسطيني، حيث وصلت نسبة التصويت إلى 40.7% من العدد الإجمالي لمن يحق لهم المشاركة في الانتخابات وعددهم 7.000 شخص".

المرشحون للهيئة الإسلامية في يافا

وقالت لجنة الانتخابات إن "هذا العرس الانتخابي الديمقراطي انتهى بنزاهة متناهية وبدون أي معوقات تُذكر، ودون أي تأثير على رأي الناخب، وهي حالة حضارية راقية، الأمر الذي يمنح الهيئة الإسلامية بأعضائها التسعة القوة والشرعية اللازمة لتمثيل الجماهير العربية في يافا كقيادة شرعية منتخبة شارك في انتخابهم 2851 مسلما ومسلمة في يوم مشهود سيذكره التاريخ".

وانتخب للقيادة الجديدة في الهيئة الإسلامية في يافا لدورتها الـ15 كل من: محمد دريعي، عيسى خيمل، محمد أبو سيف، عيسى صلاح، إياد موسى حماد، طارق أشقر، عبير شهاب الدين خليلي، حنان جفالي ونعيم كتّة.

الفائزون بعضوية الهيئة الإسلامية في يافا

نتائج انتخابات الهيئة الإسلامية الدورة الـ15 بيافا:

1- محمد دريعي 2.095 صوتا.

2- عيسى خيمل 1.927 صوتا.

3- عيسى صالح 1.874 صوتا.

4- محمد خضر أبو سيف 1.749 صوتا.

5- إياد حماد 1.525 صوتا.

6- طارق أشقر 1.504 أصوات.

7- عبير خليلي 1.450 صوتا.

8- نعيم كتة 1.337 صوتا.

9- حنان جفالي 1.324 صوتا.

10- حسن سموني 1.266 صوتا.

11- خليل خليلي 1.230 صوتا.

12- فرج المشهراوي 864 صوتا.

13- هاني برو 859 صوتا.

14- محمد أبو زيد 846 صوتا.

15- حسام بواب 820 صوتا.

16- عمر عياش 750 صوتا.