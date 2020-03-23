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المتابعة تحذر من استغلال الأوضاع لتغيير الوضع القائم في الأقصى

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 15:02

المتابعة تحذر من استغلال الأوضاع لتغيير الوضع القائم في الأقصى
المتابعة تلتقي المرجعيات الدينية والوطنية بالقدس (أرشيفية)
عرب ٤٨

حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استغلال الأوضاع الصحية الخطيرة القائمة، من أجل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والحرم القدسي الشريف، على ضوء القرار المتوقع لإغلاق المسجد في هذه الأيام.

وقالت المتابعة، إنها تراعي الأوضاع الصحية القائمة، وضرورة الحفاظ على سلامة الجمهور، وعلى قرار إغلاق المسجد الأقصى أن يكون محدودا لفترات زمنية قصيرة، يتم النظر فيها بحسب الأوضاع.

ومن جهة أخرى، حذرت المتابعة في بيانها، من أن يتلاعب الاحتلال بقرار كهذا، ليفتح أبواب المسجد أمام عصابات المستوطنين، التي تنفلت يوميا في باحات المسجد الأقصى تحت حراسة جيش الاحتلال، فمحظور على هذه العصابات الاقتراب من الأقصى، خلال الإغلاق وأيضا بعد انتهاء الأزمة الصحية.


#المتابعة
#القدس
#الأقصى
#كورونا
#فيروس كورونا

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