نتائج انتخابات نقابة طلاب جامعة حيفا: التجمع 6 مقاعد والجبهة 2

أعلنت نقابة الطلاب في جامعة حيفا، اليوم الأربعاء، عن نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء الماضي، بعد 7 أيام من التأخير بسبب مشاكل تقنيّة وإجرائية في عملية الانتخابات وفرز الأصوات.

حافظ التجمع الطلابي على حجم تمثيله كما في العامين الأخيرين، وحصل على 6 مقاعد؛ مقعدان في كلية علم النفس، فاز بهما الطالب بشير صباح والطالبة عرين أبو سمراء، مقعدان في كلية التمريض، فاز بهما الطالب أسد شقور والطالبة نتالي سعدي، ومقعد في كلية الفنون فاز به الطالب فرات خطيب، والمقعد الأخير كان في كلية اضطرابات التواصل، دانة منصور.

أما الجبهة الطلابية التي قاطعت الانتخابات النقابية لمدة 4 سنوات، وعادت هذا العام لتخوض التجربة مرة أخرى، فازت بمقعدين؛ واحدٌ في كلية العمل الاجتماعي وفازت به الطالبة، دنيا خليلية، والثاني كان في كلية البيولوجيا، فاز به الطالب تمير خلايلة.

ويُذكر أن كتلة "نقف معًا"، اليهودية – العربية، لم تفز بأي مقعد.

ويشار إلى أن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، رشحت 10 طلاب في 7 كليّات مختلفة، بينما كتلة الجبهة الطلابية قدّمت 11 مرشحا في 9 كليات، أما كتلة "نقف معًا" اليهودية – العربية، خاضت الانتخابات بـ7 مرشحين على 4 كليات.