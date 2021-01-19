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مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 12:44

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة
(أرشيف عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
عمر دلاشة عمر دلاشة

بدأت لجنة الوفاق الوطني ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في هذه الأيام محاولات من أجل رأب الصدع في القائمة المشتركة، إثر تراشق الاتهامات بين الجبهة والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) برئاسة منصور عباس.

وتبذل المساعي والجهود بهدف إعادة تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة (الجبهة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية الجنوبية والحركة العربية للتغيير).

وقال الناطق بلسان لجنة الوفاق، بروفيسور مصطفى كبها، لـ"عرب 48" إنه "في هذه المرحلة، تُبذل جهود لرأب الصدع بين الأطراف المختلفة، ونأمل أن نرى نتائج هذه الجهود في الأيام القريبة المقبلة".

وتصاعدت الأزمة السياسية بين مركبين من مركبات القائمة المشتركة الأربعة، الجبهة والحركة الإسلامية الجنوبيّة، يوم الأحد الماضي، بعد اتهام الجبهة قيادات في الإسلامية الجنوبية بالتورّط "في التواطؤ مع إستراتيجية" رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، لتفكيك القائمة المشتركة، وهو ما اعتبرته الإسلامية "خطيرًا وتهوّرًا سياسيًا يصلّ حد الاتهام العمالة".

وناشدت لجنة الوفاق، يوم الخميس الماضي، مركبات القائمة المشتركة بـ"تغليب صوت الوحدة والتآلف وإيقاف التدهور نحو الهاوية"، في أعقاب استمرار الخلاف داخل المشتركة مع الحركة الإسلامية (الجنوبيّة) على خلفية التنسيق بين رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، والنائب منصور عباس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القائمة المشتركة
#لجنة الوفاق
#لجنة المتابعة
#انتخابات 2021

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