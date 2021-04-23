التجمّع: اعتداءات الشرطة في القدس المحتلة أخطر من عربدة المستوطنين

حيّا التجمّع الوطني الديمقراطي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، "الوقفة البطولية لأهالي القدس ويافا دفاعًا عن أنفسهم وعن وجودهم في وجه المستوطنين الذين يعملون بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة".

وأدان "اعتداء الشرطة الوحشي على متظاهرين عزّل في المدينتين وحمايتها للمستوطنين الذين انفلتوا وهاجموا الأهالي الذين تصدّوا لهم وردّوا لهم الصاع صاعين".

وأكد التجمّع أن "ما أقدمت عليه شرطة الاحتلال في القدس من اعتداءات إجرامية على المتظاهرين الفلسطينيين، التي أدت إلى جرح العشرات واعتقالها لعدد كبير من الشباب الفلسطيني المقدسي، وإخراجها بالقوّة لكل المتواجدين في المسجد الأقصى بعد اقتحام باحاته ومصليّاته وإغلاقها لباب حطّة، هي أخطر من عربدة قطعان المستوطنين الفاشيين، الذين نفّذوا اعتداءاتهم بحماية الشرطة، وقاموا بتحطيم زجاج السيارات وتعطيل إطاراتها وألقوا الحجارة على الناس وعلى البيوت وعلى الحافلات، وما فعلته الشرطة هو الاعتداء على الفلسطينيين ومنعهم من التصدّي للمستوطنين".

ودعا التجمّع إلى "نصرة أهلنا في القدس في تصدّيهم لمشاريع التهويد وفي نضالهم الشعبي ضد الاحتلال وشرطته ومستوطنيه وبلديته"، وإلى "تصعيد الكفاح ضد هدم ومصادرة المنازل والمباني"، وإلى "تكثيف العمل لحماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

كما دعا إلى "الوقوف إلى جانب الأهل في يافا في مواجهة المستوطنين، الذين يعتدون على أهل المدينة ويعملون على تهويدها والاستيلاء على مبانٍ وممتلكات فيها".

وحذر من "الاعتداءات المتكررة للشرطة على الفلسطينيين اليافيين، الذين يمارسون حقّهم المشروع في حماية بلدهم والدفاع عن أنفسهم وعن مساكنهم".

وأكّد التجمّع أن "ما يحدث في القدس ويافا هو دليل دامغ على أنّ المستوطنين المتطرفين هم عمليًا ذراع لنظام الأبرتهايد الإسرائيلي، الذي يتبنّى أهدافهم الاستيطانية والتهويدية، ويقدّم لهم الحماية والغطاء السياسي والأمني".

وأشار إلى أن "بنيامين نتنياهو شخصيًّا يوفّر لهؤلاء العنصريين الغطاء والرعاية في اقتحامهم للمسجد الأقصى واعتداءاتهم على الفلسطينيين في القدس ويافا، وهو وحكومته والأحزاب الداعمة له وتلك الساكتة عن ممارساته، يتحملون مسؤولية الجرائم التي تنفذها قطعان الفاشيين، المدعومة ليس من الحكومة فحسب بل من النظام الإسرائيلي بأسره".

وختم التجمّع بالقول إنه "ندعو جماهير شعبنا في الداخل إلى المشاركة الواسعة في النشاطات الاحتجاجية في القدس ويافا وفي مواقع أخرى، دعمًا للصمود الوطني ودفاعًا عن النفس والبيت والمسجد والكنيسة والبلد".