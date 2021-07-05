  2. محليات
  3. سياسة

أبو شحادة للاتحاد الأوروبي: نطالبكم بالضغط لإلغاء قانون منع لم الشمل العنصري

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 08:37

أبو شحادة للاتحاد الأوروبي: نطالبكم بالضغط لإلغاء قانون منع لم الشمل العنصري
النائب سامي أبو شحادة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توجّه النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، برسالة إلى أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأوروبية في إسرائيل، مُطالبًا إيّاهم بـ"بذل مجهود لعرقلة تمرير ما يسمى بقانون ‘المواطنة’ العنصري، والذي ينصّ على منع لم شمل العائلات الفلسطينية والتفريق بين أفراد العائلة فقط لكونهم عربًا وفلسطينيين".

وأكد أن "القانون واحد من عشرات القوانين العنصريّة التي تسنها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين فيها وسائر الفلسطينيين على جانبي الخط الأخطر بتمييز عنصري واضح وضرب سافر لكافة مواثيق حقوق الإنسان الأساسية في العالم".

كذلك أشار النائب أبو شحادة في رسالته إلى "الاتفاقيات التجارية المنعقدة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والتي يقرّ أحد بنودها "القيّم المشتركة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون". وتساءل: "هل فعلا هذه هي القيّم المشتركة بين الجانبين؟" في إشارة إلى "قانون منع لم الشمل العنصري والقوانين العنصريّة المختلفة التي تسنها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين على خلفية عنصريّة، وكجزء من بنيويتها العنصريّة كدولة يهودية تميل لصالح اليهود على حساب المواطنين العرب، وهم سكان البلاد الأصليين".

ولفت إلى أنه "نبذل كل ما بوسعنا لفضح عنصريّة إسرائيل بمحاولة منا أيضًا لكبح هذه العنصريّة، وتفعيل ضغط دولي للحد من هذه الممارسات تجاه المواطنين العرب وكل ما هو فلسطيني في البلاد، لطالما كان للاتحاد الأوروبي بعض التصريحات الإيجابية، لكن هذا غير كافٍ. ونحن بحاجة الى خطوات عملية، وهذا ما طالبت به في رسالتي إلى السفارات الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي".

وختم أبو شحادة بالقول إن "إسرائيل تبدع في القوانين العنصريّة التي تستهدف الوجود العربي في البلاد، ولا بديل أمامنا إلّا النضال في كافة الميادين، فبالإضافة للحراك الشعبي الذي كان على الأرض وتظاهرات الأهالي والضغط البرلماني الذي نقوم به نحاول أن نعزز كل ذلك برفع هذه القضية على المستوى الدولي، لتعزيز هذا الحراك والنضال ضد قانون منع لم الشمل العنصري وكافة القوانين العنصريّة الأخرى".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#منع لم الشمل
#الاتحاد الأوروبي
#التجمع
#المشتركة
#سامي أبو شحادة

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2021-07-05

أم الفحم: الأسير مهدي جبارين يعانق الحرية
أم الفحم: الأسير مهدي جبارين يعانق الحرية

2021-07-04

والد ضحية القتل من كفر قاسم: حلم بدراسة الطب وقتلوه بصورة بشعة
والد ضحية القتل من كفر قاسم: حلم بدراسة الطب وقتلوه بصورة بشعة

2021-07-04

الأكثر قراءة

الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

2021-07-04
العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

2021-07-04
الشرطة الفلسطينية تفرج عن المحامي كراجة وتواصل اعتقال 3 نشطاء

الشرطة الفلسطينية تفرج عن المحامي كراجة وتواصل اعتقال 3 نشطاء

2021-07-04
الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 2455 حالة نشطة بتسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا

2021-07-04
اعتقال 12 متسولا في البطوف ومصادرة أموالهم

اعتقال 12 متسولا في البطوف ومصادرة أموالهم

2021-07-04