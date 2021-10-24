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في ظل حملة التحريض: نواب المشتركة في زيارة ميدانية للنقب

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 20:58

في ظل حملة التحريض: نواب المشتركة في زيارة ميدانية للنقب
من زيارة نواب المشتركة لمنطقة النقب
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت القائمة المشتركة صباح، الأحد، جولة ميدانية بدأتها في مجلس محلي عرعرة النقب حيث كان في استقبالها رئيس المجلس، نايف أبو عرار، والطاقم المهني للمجلس، إذ جرى التطرق خلال الجلسة إلى قضية الأرض والمسكن والميزانيات وربط المنازل بالكهرباء إلى جانب قضايا أخرى منها خريجي موضوع التمريض وموضوع العمل الاجتماعي في الجامعات الفلسطينية والأردنية وغيرها.

جاءت هذه الزيارة في ظل حملة التحريض الشرسة المستمرة على الأهل في النقب التي تشنها عدة أطراف في الساحة السياسية في إسرائيل، وتأكيدا على أهمية رفع قضايا النقب ومطالب أهله وتطوير العمل بين المشتركة والمجالس المحلية والقيادات المنتخبة في النقب، حيث أكد نواب المشتركة على أن النقب وقضاياه كان وسيبقى في سلم أولويات عملهم.

وشارك في الجولة كل من النواب أيمن عودة، د. أحمد طيبي، سامي أبو شحادة، أسامة السعدي وعوفر كسيف، كما رافقهم النائب السابق جمعة الزبارقة.

وخلال الجولة جرى زيارة مجلس محلي كسيفة حيث كان باستقبالهم رئيس المجلس، عبد العزيز النصاصرة، وإدارة المجلس حيث طرحت خلال الجلسة عدة قضايا عينية تعاني منها القرية ومنها قضية شارع 80 وضرورة توسيعه وتطويره وإضاءته حيث سيتم متابعة هذا الموضوع أمام وزيرة المواصلات وكذلك قضية إقامة محطة لمعالجة النفايات في القرية حيث جرى التحدث مع وزيرة البيئة هاتفيا خلال الجلسة حول هذا الموضوع. كما جرى التطرق إلى مخطط "كسيف" لإقامة بلدة يهودية على حساب أهالي المنطقة حيث سيتم عقد جلسة بهذا الخصوص مع وزير البناء والإسكان ووزير القضاء إلى جانب ذلك جرى التطرق إلى قضية قرية الفرعة ومنجم الفوسفات المقام على أراضي القرية، وبهذا الصدد سيتم طرح الموضوع في لجنة الداخلية البرلمانية ومتابعة الموضوع أمام الوزارات المعنية لإيقاف هذا المشروع.

وأعقب اللقاءات جولة ميدانية في منطقة المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب حيث كان باستقبالهم رئيس المجلس، عطية الأعسم، ومركز المجلس الإقليمي معيقل الهواشلة، إذ استمعوا لشرح مفصل عن الأعسم ومشاكل القرى مسلوبة الاعتراف وقضية عدم الاعتراف بالقوى حيث أن الاعتراف هي القضية السياسية الساخنة الأساسية بالنسبة للأهل في النقب.

واختتم نواب المشتركة جولتهم في مجلس إقليمي القيسوم حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس، سلامة الأطرش، والطاقم المهني للمجلس؛ وجرى خلال الجلسة التطرق إلى قضية الطاقة الشمسية وضرورة إدخال هذه التقنية إلى كل قرية من قرى المجلس الإقليمي.

بودكاست عرب 48

#القائمة المشتركة
#منطقة النقب
#حملة التحريض

في ظل حملة التحريض: نواب المشتركة في زيارة ميدانية للنقب

في ظل حملة التحريض: نواب المشتركة في زيارة ميدانية للنقب

في ظل حملة التحريض: نواب المشتركة في زيارة ميدانية للنقب

في ظل حملة التحريض: نواب المشتركة في زيارة ميدانية للنقب

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