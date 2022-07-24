مركزية التجمع تدعو لبناء تحالف وطني لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

دعت اللجنة المركزية للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ إلى "بناء تحالف وطني مبني على الرؤية السياسيّة الوطنيّة لخوض الانتخابات المقبلة، على ألا يرتهن هذا التحالف للعبة المعسكرات السياسية في المنظومة الحزبية الإسرائيلية، ولا يدخل في لعبة التوصية ولا في تشكيل الحكومات الإسرائيلية، ويعمل لمناهضة المشروع الصهيوني بتجلياته يسارا أو يمينا".

جاء هذا في اجتماع مركزية التجمع، والذي عقدته، أمس السبت، وناقشت خلاله المستجدّات السياسية الإقليمية بعد زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة والسعودية، كما ناقشت كافة المستجدّات الداخلية المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية، "منطلقة من التحديات السياسية التي يمر بها شعبنا بشكل عام والتيار الوطني الفلسطيني في الداخل بشكل خاص".

وفي بدايةً الاجتماع، دعت مركزية التجمّع في ذكرى ثورة 23 يوليو إلى التمسّك بـ"قيم العدالة والتحرر والمساواة"، وأكدت "حاجة الشعوب العربية، اليوم، لروح التحدّي والكرامة والعزّة والثقة بالنفس، التي حملتها ثورة يوليو، كبديل عن نهج التطبيع ورهن القرار السياسي والاقتصادي بمشيئة الولايات المتحدة وإسرائيل وبناء التحالفات العسكرية الإستراتيجية معهما".

وبعد نقاش، أجمعت مركزية التجمع على "الحاجة الماسة لمراجعة وتعزيز دور التيار الوطني الفلسطيني الذي كان دائما سدا منيعا أمام الأسرلة والتبعية لقواعد الحيز السياسي الإسرائيلي"، وأن "تجربة السنوات الأخيرة، وتحديدا دخول القائمة الموحدة للتحالف الحكومي والمشاركة في لعبة المعسكرات السياسية الإسرائيلية ومن ضمنها التوصية والمفاضلة بين يمين ويمين، أوضحت للجميع أن تجاهل القضايا الأساسية، مثل قضية الاحتلال والقدس والأقصى، والعنصرية البنيوية تجاه المجتمع العربي وحقوقه الجماعية التاريخية، وغض النظر عن طبيعة النظام والاعتراف بيهودية الدولة، والاكتفاء بمطالب مدنية معيشية تحت سقف الاجماع الصهيوني، لم تغيّر من واقع المجتمع الفلسطيني ولم تضمن الحقوق المدنية والقومية الجماعية. ويرى التجمّع حاجة ضرورية لطرح مشروع سياسي يستند للمطالب الجماعية القومية والمدنية للمجتمع العربي، ويحافظ على وحدته ونضاله ويرمي إلى التأثير على واقع المجتمع وعلى السياسيات في إطار الثوابت الوطنية والرؤية الجماعية".

وعليه، فقد دعت مركزية التجمّع إلى "بناء تحالف وطني مبني على الرؤية السياسيّة الوطنيّة لخوض الانتخابات المقبلة، على ألا يرتهن هذا التحالف للعبة المعسكرات السياسية في المنظومة الحزبية الإسرائيلية، ولا يدخل في لعبة التوصية ولا في تشكيل الحكومات الإسرائيلية، ويعمل لمناهضة المشروع الصهيوني بتجلياته يسارا أو يمينا".

ورأت مركزيّة التجمّع في الانتخابات المقبلة "معركة على وجهة المجتمع العربي السياسية وتعريفنا لذاتنا وحسم مطالبنا، إما التنازل عن الحقوق الجماعية المدنية والقومية والارتهان لشروط الأحزاب الصهيونية، وإما النهوض وطرح بديل أخلاقي ديمقراطي يضمن كافة الحقوق والمساواة الجوهرية بصيغة دولة المواطنين".

وفي هذا السياق، أقرت المركزية عقد الانتخابات التمهيدية للحزب وإقرار القائمة البرلمانية لانتخابات الكنيست الـ25 يوم السبت الموافق 6 آب/ أغسطس 2022، وفتح باب الترشيح بدءا من يوم الإثنين 25.725 تموز/ يوليو الجاري ولغاية يوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، وفقًا للدستور الداخلي للتجمّع.

وفي نهاية البيان، شدّدت مركزية التجمّع على "أهمية استنهاض الفروع والكوادر، والتجهّز لهذه المعركة الانتخابية الخاصة، والعمل لاستعادة أصدقاء وداعمي الحركة الوطنية والوقوف إلى جانبها وجانب أبناء شعبنا، كما كانوا دائما".