التجمّع الوطني الديمقراطي يُطلق "مبادرة النقاط الخمس" لإعادة تشكيل المشتركة

أصدر المكتب السياسي لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، مساء الخميس، بيانًا، عنونه بـ"مبادرة النقاط الخمس".

واجتمع المكتب السياسي للحزب "لاستعراض آخر المستجدات على الساحة السياسية العربية قبيل الانتخابات للكنيست في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل".

وأكد المكتب السياسي "بعد تقييم للمحادثات السياسية مع الأحزاب والأطراف المختلفة في الأسبوع الأخير، على ضرورة التغيير في الفعل السياسي والبرلماني العربي لتصويب المسار السياسي وإعادة مكانة الخطاب الوطني والالتزام بنهج سياسي مبدئي".

والتزم المكتب السياسي "بقرارات اللجنة المركزية للتجمع الصادرة في اجتماعه الأخير بتاريخ 3.7.2022، لبناء وطرح مشروع سياسي جديد للمرحلة القادمة ضمن التيار الثالث، لمنع مخاطر الأسرلة والتصهين والخروج من دائرة صراع المعسكرات الصهيونية".

ودعا التجمع جميع الأطراف (الجبهة والعربية للتغيير ضمن القائمة المشتركة) للالتزام الخطّي والعلني بالنقاط الخمس التالية؛

1. الالتزام المسبق بعدم التوصية على أي مرشح من الأحزاب الصهيونية لرئاسة حكومة إسرائيل وعدم طرح موضوع التوصية للتفاوض سواء من خلال التوصية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

2. الالتزام بعدم دعم/ مشاركة في أي ائتلاف حكومي مستقبلي. سواء بالمشاركة بشكل فعلي أو بدعم الائتلاف/ الحكومة من الخارج.

3. الالتزام بعدم التنسيق مع أحزاب صهيونية. ومعارضة تشكيل جسم مانع أو شبكة أمان لأي حكومة.

4. الالتزام بالامتناع عن المشاركة في مؤتمرات الأمن القومي الإسرائيلي في البلاد وخارجها.

5. وضع إطار واضح لحدود المناورة والحراك السياسي، ورفض مقايضة الحقوق بالمواقف السياسية والتصرف السياسي من خلال صياغة برنامج سياسي جديد.

وأكد المكتب السياسي للتجمع أن "الهدف الرئيسي من العمل السياسي لا ينحصر في الحفاظ على الإطار الانتخابي والتمثيلي، إنما أساسًا، في الحفاظ على الهوية والانتماء وعلى المكتسبات الوطنية لمجتمعنا كمجموعة قومية تمثل جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني ورفض نهج المقايضة والمساومة على الحقوق، إذ لا يمكن فصل اليومي عن السياسي أو فصل المدني عن القومي وقد علّمنا التاريخ أن الحقوق تنتزع بهمة وقوة أصحاب البلاد وليس بالتنازلات، ولذلك وظيفتنا كحزب وحركة وطنية أن نعيد المكانة والهيبة للصوت الوطني".

وأشار بيان المكتب السياسي إلى أن "الثقة الكبيرة التي منحها مجتمعنا للوحدة والكتلة العربية في البرلمان هي تكليف بالالتزام بالخط الوطني الصادق وبعدم استغلالها لتوجهات خلافية ضيقة أوقعتنا في فخ المعسكرات السياسية الإسرائيلية، وبإغلاق الباب لنهج التصهين، لذلك ثمة ضرورة ملحة للالتزام الواضح بالنقاط الخمسة أعلاه، الذي هو التزام بقضايانا الوطنية وبمحاصرة نهج المقايضة وحصر التمثيل السياسي بالخدمات المدنية".

واختتم المكتب السياسي بيانه مؤكدا "التزامه التام بوقف تمييع الخطاب السياسي ووقف نهج التعويل على الأحزاب الصهيونية، وتحويل الواقعية والتأثير ومشروع الإنجازات لارتماء في أحضانها. حيث أن المطالبة بالميزانيات والحقوق والخطط الاقتصادية تستند لقوتنا كمجموعة قومية متماسكة تتحدّى نظام الأبارتهايد الإسرائيلي. ولذلك لا نقبل بالتنازل عن الثوابت مقابل الفتات".