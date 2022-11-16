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تناوب على الرئاسة في رهط ونحف

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 13:46

تناوب على الرئاسة في رهط ونحف
فايز أبو صهيبان وعطا أبو مديغم
تحرير: قاسم بكري
عمر دلاشة عمر دلاشة

ينتخب أعضاء مجلس نحف المحلي، مساء اليوم الأربعاء، رئيسا جديدا خلفا للرئيس السابق عبد الباسط قيس بعد تقديم استقالته، ومن المتوقع انتخاب عضو المجلس المحلي، محمد زوري سرحان، تنفيذا لاتفاقية التناوب التي أبرمت سابقا بين قيس وسرحان.

وقال عضو مجلس نحف المحلي، محمد زوري سرحان، لـ"عرب 48" إن "هناك جلسة للمجلس المحلي ستعقد، مساء اليوم، ونحن نتمنى أن نخدم بلدنا نحف على أفضل وجه".

محمد زوري سرحان

وقال رئيس مجلس محلي نحف السابق، عبد الباسط قيس، لـ"عرب 48" أنه "أتمنى لمحمد زوري النجاح والتوفيق في مهامه، وأنا في خدمته وخدمة أهلي وناسي وكلي استعداد لتقديم كل ما يمكن له من دعم لتنفيذ مهامه في المجلس المحلي على أفضل وجه".

وفي رهط أعلن رئيس البلدية، فايز أبو صهيبان، أنه سيقدم استقالته يوم الإثنين المقبل، وعليه يفترض أن تعقد جلسة لانتخاب قائم بأعمال رئيس البلدية بصلاحيات رئيس البلدية خلال 48 ساعة بعد تقديم الرئيس الاستقالة، ووفقا لاتفاقية التناوب فإن المجلس البلدي سينتخب نائب رئيس البلدية، عطا أبو مديغم، رئيسا جديدا للبلدية.

عبد الباسط قيس

وقال نائب رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، لـ"عرب 48" إنه "لا أناقش حاليا هذه المواضيع".

وأعلن رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "يوم الإثنين 21/11/2022 القادم سأقدّم استقالتي من رئاسة البلدية لمتصرفة لواء الجنوب في وزارة الداخلية، تنفيذًا للاتفاق الذي أبرمناه مع قائمة النهضة والإخلاص ورئيسها عطا أبو مديغم، وعليه سينعقد المجلس البلدي بعد 48 س من الاستقالة (يوم الأربعاء) لانتخاب الأخ عطا أبو مديغم رئيسًا للبلدية. وللحديث بقية إن شاء الله…".

بودكاست عرب 48

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