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تناوب على رئاسة مجلس دير الأسد المحلي

تاريخ النشر: 20/11/2022 - 08:44

تناوب على رئاسة مجلس دير الأسد المحلي
أحمد ذباح وقاسم الأسدي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ينتخب أعضاء مجلس دير الأسد المحلي، مساء اليوم الأحد، رئيسا جديدا خلفا للرئيس السابق أحمد صالح حسين ذباح بعد تقديم استقالته، ومن المتوقع انتخاب نائب رئيس المجلس المحلي، قاسم صالح عمر الأسدي، تنفيذا لاتفاقية التناوب التي أبرمت سابقا بين ذباح والأسدي.

وكان رئيس مجلس دير الاسد المحلي، أحمد ذباح، قد قدم استقالته لوزارة الداخلية بشكل رسمي، إذ جاءت هذه الاستقالة بموجب اتفاقية التناوب قبل الانتخابات الأخيرة بينه وبين قاسم الأسدي، والذي سيتولى مهام رئيس مجلس دير الأسد المحلي لغاية الانتخابات المقبلة للسلطات المحلية يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وشغل الأسدي كونه عضو بالمجلس المحلي مهام المسؤول عن ملف التربية والتعليم في الدورة الأخيرة. وشغل ذباح شغل مهام رئيس مجلس دير الأسد المحلي في أكثر من دورة. وجرى تدشين بناية المجلس المحلي الجديدة حديثا.

وفي السياق، انتخب أعضاء مجلس نحف المحلي، مساء يوم الأربعاء الماضي، رئيسا جديدا خلفا للرئيس السابق عبد الباسط قيس بعد تقديم استقالته، إذ جرى انتخاب عضو المجلس المحلي، محمد زوري سرحان، تنفيذا لاتفاقية التناوب التي أبرمت سابقا بين قيس وسرحان.

وفي رهط أعلن رئيس البلدية، فايز أبو صهيبان، أنه سيقدم استقالته من الرئاسة، وعليه يفترض أن تعقد جلسة لانتخاب قائم بأعمال رئيس البلدية بصلاحيات رئيس البلدية خلال 48 ساعة بعد تقديم الرئيس الاستقالة، ووفقا لاتفاقية التناوب فإن المجلس البلدي سينتخب نائب رئيس البلدية، عطا أبو مديغم، رئيسا جديدا للبلدية.

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#دير الأسد
#تناوب
#سلطات محلية
#أحمد ذباح
#قاسم الأسدي

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