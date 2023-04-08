أبو شحادة يطالب بلجنة تحقيق مستقلة بقتل يوسف أبو جابر بزعم تنفيذه عملية دهس

أبو شحادة: "الرواية الإسرائيلية الرسمية وتصريحات الشرطة حول حادث يوم أمس في تل أبيب تثير الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات والشكوك"

دعا رئيس التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، سامي أبو شحادة، اليوم السبت إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قتل يوسف أبو جابر (45 عامًا) برصاص الشرطة الإسرائيلية، بزعم تنفيذه عملية دهس في مدينة تل أبيب قُتل فيها سائح إيطالي، مساء أمس الجمعة.

وقال أبو شحادة في بيان صدر باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، إن "الرواية الإسرائيلية الرسمية وتصريحات الشرطة حول حادث يوم أمس في تل أبيب تثير الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات والشكوك".

وأضاف أنه "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشمل مندوبين إيطاليين للتحقيق بعمق في ما حدث، وأنه يجب أن تظهر الحقيقة للناس".

يوسف أبو جابر

وطلبت عائلة أبو جابر من كفر قاسم بإقامة لجنة تحقيق في مقتل ابنها يوسف بزعم تنفيذ عملية دهس. وتتمسك العائلة بأقوالها بأن "ما حصل هو حادثة طبيعية وليست عملية بدوافع قومية" كما تزعم السلطات الإسرائيلية.

وأكد عمر أبو جابر في حديث لـ"عرب 48" أن " شقيقي يوسف أُعدِم ميدانيًا من أجل إعدام القضية، لأنه هو الشاهد الوحيد على ما حصل، لذلك قام الشرطي بقتله، وفي خلفية الشريط المصور يوجد شخص يقول له، أكد على قتله".

وتابع إن "ما حصل هو حادث طريق طبيعي، لا ندري ما أسباب تدهور المركبة، وهذه ليست حالة نادرة أن تتدهور مركبة وتخرج من مسارها، من الممكن أنه أراد أن يتجاوز الأزمة، أو كان مرهقا لأن ابن عمنا وحماه توفي قبل أسبوع، أو أن وعكة صحية أصابته".

وأضاف أن "تعامل الشرطة مريب في الأمر، والسبب هو تغيير الأقوال أكثر من مرة، أين السلاح الذي قالوا أنهم عثروا عليه؟ أين مقطع الفيديو الذي كان على جسد الشرطي الذي قتله؟ أين التوثيق الكامل للحادثة الذي يظهر إطلاق الرصاص؟ كل هذه الأسئلة لم نتلق أجوبة عليها وربما لن نتلقى".