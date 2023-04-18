أبو شحادة يطالب الفيفا بمعاقبة جمهور بيتار بسبب عنصريته

"نرى ضرورة معاقبة جمهور فريق بيتار القدس العنصري ووضع حد لكافة الممارسات العنصرية التي تتوسع في الملاعب ولا يوجد من يردعها في ظل حكومة فاشية ووزير شرطة يتفاخر بعدائيته للعرب وكراهيته لهم وأدين بأعمال إرهابية ضد العرب".

توجه رئيس التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ والنائب السابق، سامي أبو شحادة، برسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو، مطالبًا إياه بالتدخل لوقف العنصريّة ومحاسبة العنصريين الذين يرددون الشعارات العنصريّة والعدائية تجاه العرب في الملاعب الإسرائيلية، ووصل الأمر ذروة جديدة، مساء الأحد، في مباراة سخنين وبيتار القدس، حيث اقتحم الجمهور أرض الملعب وهم يهتفون "الموت للعرب" ويحاولون الاعتداء على الجمهور السخنيني.

وأكّد أبو شحادة في رسالته على أنه لا يمكن التعامل بشكل طبيعي مع مشاهد العنصريّة التي نعاني منها في الملاعب الإسرائيلية، والتي تتكرّر فيها شعارات "الموت للعرب" وشتم الأنبياء والرسل بدون حسيب ورقيب، ويتم التعامل مع كل هذه المظاهر بشكل طبيعي ولا يوجد أي رادع لهؤلاء العنصريين لوقف عنصريتهم وتحريضهم وعدائيتهم هذه.

وأضاف أبو شحادة أن ميلشيا "لا فاميليا"، التي تمثّل قسما كبيرا من جمهور بيتار القدس هي تنظيم إرهابي أدين عدد كبير من أعضائه بأعمال إرهابية وعدائية ضد العرب والفلسطينيين، وهؤلاء لا يزالون يتصرفون بحريّة ويتواجدون في الملاعب وبل يعتدون على أهلنا ويهدّدونهم ويعرضون حياتهم للخطر.

وأردف في هذا الصدد أنه "لا يمكن المر مرور الكرام على هذا الكم من العنصريّة والعدائية في الملاعب الإسرائيلية، هذا الحدث الذي كان يوم أمس هو ليس الأول وعلى ما يبدو لن يكون الأخير، وهو يتكرر نتيجة للشرعية الممنوحة لهؤلاء العنصريين للقيام بأفعال الشعب والاعتداء على أهلنا وما كان يوم أمس بلطف من الله تم بدون إصابات، حيث تم الاعتداء أيضًا على سيارات لمشجعي فريق سخنين".

وأضاف أبو شحادة: "نطرح هذا الموضوع على الساحة الدولية ونتوجه للفيفا لأننا نرى ضرورة معاقبة جمهور فريق بيتار القدس العنصري ووضع حد لكافة الممارسات العنصرية التي تتوسع في الملاعب ولا يوجد من يردعها في ظل حكومة فاشية ووزير شرطة يتفاخر بعدائيته للعرب وكراهيته لهم وأدين بأعمال إرهابية ضد العرب في السابق".