التجمع يدين العدوان الإسرائيلي على جنين

"هذه الجرائم لا يمكن أن تمر مر الكرام على المستويات السياسية والشعبية والدولية، فما تقوم به إسرائيل بشكل يومي ومستمر تجاه الشعب الفلسطيني يحتاج إلى وحدة وطنية في كافة الساحات".

دان التجمع الوطني الديمقراطي العدوان الإسرائيلي الهمجي على جنين، الذي أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وعشرات الجرحى، فيما انسحب الجيش الإسرائيلي بعد أن أحدث خرابا وفسادا وبعد مقاومة استمرت لساعات عديدة منذ صباح الإثنين؛ حسبما جاء في بيان له.

وجاء في البيان أن "هذه الجرائم لا يمكن أن تمر مر الكرام على المستويات السياسية والشعبية والدولية، فما تقوم به إسرائيل بشكل يومي ومستمر تجاه الشعب الفلسطيني يحتاج إلى وحدة وطنية في كافة الساحات، وأساسها مجابهة الاحتلال وجرائمه وفضحه أمام المجتمع الدولي وملاحقة المجرمين والقتلة من قيادات إسرائيل التي تتفاخر بالتحريض على سفك الدماء والقتل في محكمة الجنايات الدولية".

وأشار إلى أن "الصمت الدولي هو بمثابة إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل بالاستمرار بقتل الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بلا حسيب ورقيب، واستمرار إعفاء إسرائيل من التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية هو تعبير صارخ عن نفاق هذا العالم ودعمه الواضح لإسرائيل وجرائمها".

وأنهى التجمع بيانه بالقول إن "جنين التي كانت على مدار تاريخ النضال الشعبي الفلسطيني صخرة صمود ومقاومة، تستمر في مقاومتها وصمودها أمام الاحتلال وجرائمه، ولا يمكن للاحتلال أن ينال منها ومن أهلها مهما ازدادت الجرائم اليومية بحق أهلها الصامدين، كما سيستمر نضال شعبنا الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".