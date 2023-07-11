اللجنة القُطرية: لم ولن نشارك في اجتماعات تضم بن غفير

مضر يونس: "موقف لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية واضح في كل ما يتعلق بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لم ولن نشارك في اجتماعات تضم هذا الوزير".

قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، لمراسل "عرب 48"، أمير بويرات، إن "اللجنة القطرية لم يتم إبلاغها بهذا الاجتماع الذي يعقد، اليوم، في فندق رمادا، وعلى مستوى أشخاص، لا نعلم إذا تم دعوة رؤساء سلطات محلية معينيين".

وشدد يونس على أن "موقف لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية واضح في كل ما يتعلق بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لم ولن نشارك في اجتماعات تضم هذا الوزير".

ونظمت وزارة الأمن القومي و"السلطة الوطنية للأمن الجماهيري" بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة، المؤتمر للسلطات المحلية العربية في منطقة الشمال، وذلك لـ"مكافحة الجريمة في المجتمع العربي".

وقال أحد الموظفين المشاركين في المؤتمر عن سلطة محلية عربية لـ"عرب 48" إن "الحضور فوجئ بدخول بن غفير إلى قاعة المؤتمر، والذي غادر بعد وقت وجيز".

وأضاف أن "الدعوة للمؤتمر لم تشمل اسم بن غفير". لكن الدعوة للصحافيين أكدت حضور بن غفير بشكل واضح.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن وزير الأمن القومي، بن غفير، شارك إلى جانب مندوبين عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم، في فندق رمادا - الناصرة، في مؤتمر مع رؤساء وممثلي سلطات محلية عربية بهدف "استمرار بناء الشراكات والخطط والبرامج مع السلطات في المجتمع العربي للحد من العنف".

وعلم أنه من بين المشاركين في المؤتمر نائب رئيس بلدية شفاعمرو، فرج خنيفس، في حين أن قرار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عدم المشاركة في أي اجتماع أو مؤتمر أو لقاء يشارك فيه بن غفير.