تجمع الناصرة يناقش انتخابات البلدية ويفتح باب الترشح لقائمة العضوية

أكد الحضور أن خوض التجمع للانتخابات البلدية القريبة من أجله فتح آفاق جديدة في العمل والنشاط المحلي وطرح مشروع ورؤية سياسية واجتماعية وتطويرية وتنموية للمدينة.

من الاجتماع السياسي والانتخابي للتجمع في الناصرة

عقد فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الناصرة اجتماعا لأعضائه من مختلف أحياء المدينة، جرى خلاله التداول في الشؤون السياسية العامة والمحلية وعلى رأسها انتخابات البلدية القريبة.

وشارك في الاجتماع العديد من قيادات التجمع القطرية والمحلية، وجرى التشديد والتأكيد على أهمية الناصرة وموقعها السياسي والاجتماعي؛ حسبما جاء في بيان لتجمع الناصرة الإثنين.

وجرى خلال الاجتماع تقديم مداخلات سياسية وانتخابية من قبل المهندس ألبير أندريه، وأعضاء المكتب السياسي د. إمطانس شحادة، ود. هبة يزبك، ورئيس الحزب سامي أبو شحادة، ومسؤول فرع الناصرة مازن حاج.

وناقش الحضور آفاق وأهمية خوض التجمع انتخابات البلدية القريبة وأهمية التعامل مع الانتخابات المحلية كأداة للنضال السياسي وتحصيل الحقوق، وربط الهم الخدماتي واليومي بالبعد الوطني والقومي.

وأكد الحضور أن خوض التجمع لانتخابات البلدية القريبة من أجله فتح آفاق جديدة في العمل والنشاط المحلي وطرح مشروع ورؤية سياسية واجتماعية وتطويرية وتنموية للمدينة.

وأعلن في ختام الاجتماع عن فتح باب الترشح لقائمة العضوية التي سيخوض من خلالها تجمع الناصرة انتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 31 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.