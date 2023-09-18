انتخابات السلطات المحلية: تقديم قوائم المرشحين يومي الأربعاء والخميس

يتم تقديم قوائم الرئاسة والعضوية للسطات المحلية يوم الأربعاء بين الساعة 09:00 صباحا ولغاية الساعة 11:00 ظهرا. أما يوم الخميس فتقدم القوائم بين الساعة 15:00 بعد الظهر ولغاية التاسعة مساء.

يقدم مرشحو الرئاسة والعضوية لانتخابات السلطات المحلية في البلاد المزمع إجراؤها، يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قوائمهم لمأموري الانتخابات واعتمادها رسميا في الانتخابات المقبلة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتقدم قوائم الرئاسة والعضوية يوم الأربعاء بين الساعة 09:00 صباحا ولغاية الساعة 11:00 ظهرا. أما يوم الخميس فتقدم القوائم بين الساعة 15:00 بعد الظهر ولغاية التاسعة مساء.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن أنها تواصل الاستعدادات والتجهيزات لإجراء الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد، والتي تجري يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أنه "يحق لسكان مناطق نفوذ السلطات المحلية في كل البلاد، المسجلين في سجلّ الناخبين للسلطة المحلية، اختيار مندوبيهم لإدارة السلطة المحلية التي يسكنون فيها. وتجري انتخابات السلطات المحلية مرة كل خمس سنوات.​ ويوم انتخابات السلطات المحلية، 31.10.2023 هو يوم إجازة رسمية".

وأوضحت الداخلية أنه "ستجري الانتخابات في 253 سلطة محلية تتضمّن: ​ 77 بلدية، و123 مجلسا محليا، و53 مجلسا إقليميا.

ويشارك في هذه الانتخابات عدد كبير جدا من أصحاب الوظائف، والذين يهدفون إلى إدارة الانتخابات ويوم الانتخابات على أفضل وجه، وبموجب القانون".

وختمت بالقول إنه "في شهر حزيران/ يونيو 2023، تم استخراج سجلّ الناخبين “أ” وبلغ العدد الإجمالي لأصحاب حق الاقتراع 7,149,521 صاحب حق اقتراع بحسب التقسيم التالي: في البلديات والمجالس المحلية 6,673,637​​ ​صاحب حق اقتراع، وفي المجالس الإقليمية 676,553 ​صاحب حق اقتراع".