انعقاد مجلس الجبهة الديمقراطية في كفر ياسيف

انعقد مساء السبت المجلس القطري الاستثنائي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بلدة كفر ياسيف تحت عنوان "مواجهة الحرب الدموية على غزة ومواجهة الفاشية وسياسة كم الأفواه"، وذلك رغم محاولات الشرطة لمنع انعقاد المجلس وتهديد أصحاب القاعة المستضيفة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وتضمن المجلس بعد كلمة البلدة المضيف التي ألقاها رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، شادي شويري، كلمات سياسية قدمها كل من: رئيس الجبهة عصام مخول، رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، النائب أيمن عودة، النائب أحمد الطيبي، المحاضرة د. وردة سعدة والمخرج براك هيمان.

وكانت الكلمة الختامية لأمين عام الحزب الشيوعي عادل عامر، كما تولى إدارة أعمال المجلس نائبي رئيس الجبهة شحدة بن بري ونوعا ليفي، بينما قام سكرتير الجبهة أمجد شبيطة بتلخيص أعماله.

وكان بين المشاركين رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، إلى جانب عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية.

وانتهى المجلس بتنظيم احتجاج مناهض للحرب والفاشية في قرية كفر ياسيف، والتأكيد على نقطتين مركزيتين: العمل على لجنة شعبية توحد كافة القوى المناهضة للحرب والفاشية، تصعيد النضال في المجتمع العربي ضد القمع والملاحقة؛ وفقا لما ورد في بيان الجبهة.