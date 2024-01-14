التجمع ينظم جولات ويعقد حلقات سياسية في البلدات العربية 

هذه الجولات تأتي بتنظيم من الفروع والمناطق المختلفة في التجمّع، بمشاركة عدة أعضاء من المكتب السياسي ونائب الأمين العام للتجمّع، يوسف طاطور، ورئيس الحزب، سامي أبو شحادة، يتبعها لقاءات وزيارات أخرى بهدف تعزيز التواصل مع الناس.

عقد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ جولات تنظيمية وحلقات سياسية في عدد من البلدات العربية على مدار أيام الأسبوع الأخيرة، حيث تأتي هذه الجولات كجزء من خطوات تنظيمية أقرها المكتب السياسي للتجمّع لزيارة كافة المدن والقرى العربية بهدف استمرار التواصل مع الناس وأهمية النقاش السياسي مع أوساط عدة في المجتمع العربي، في ظل العدوان على أهلنا في قطاع غزة، واستهداف كل ما هو عربي وفلسطيني، والملاحقة السياسية للمجتمع العربي في الداخل.

وشملت الجولات والحلقات السياسية، حتى الآن، أم الفحم، سخنين، كفر كنا، ترشيحا، فسوطة، أبو سنان، كفر ياسيف، جت، وباقة الغربية.

وشملت الجولات لقاءات مع شخصيات قيادية وناشطين محليين، بالإضافة إلى حوارات ونقاشات سياسية مع الفروع الحزبية، وذلك لمناقشة تحديات المرحلة الهامة والمفصلية التي نعيشها من تاريخ شعبنا، كما شملت الزيارات واللقاءات ندوة سياسية نظمها فرع التجمع في كفر كنا، حول العدوان على أهلنا في قطاع غزة، ومحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

من الجدير بالذكر أن هذه الجولات تأتي بتنظيم من الفروع والمناطق المختلفة في التجمّع، بمشاركة عدة أعضاء من المكتب السياسي ونائب الأمين العام للتجمّع، يوسف طاطور، ورئيس الحزب، سامي أبو شحادة، يتبعها عدة لقاءات وزيارات أخرى تعقد بشكل يومي، بهدف تعزيز التواصل مع الناس وتعميق النقاش السياسي في ظل محاولات المنع والملاحقة وتكمّيم الأفواه من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل تحرك أو نقاش سياسي.