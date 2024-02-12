عنصريون يهود يستهدفون القائمة العربية المشتركة للتعايش في نوف هجليل

د. رائد غطاس: "التحريض يستهدفنا كأعضاء في البلدية، وخاصة د. شكري عواودة وأنا، وهم يزعمون بأن الأعضاء العرب في البلدية يدعمون الإرهاب، ويشاركون في نشاطات ضد الحرب على غزة".

تعرض د. شكري عواودة، العضو العربي في بلدية (نوف هجليل)، ونائب رئيس البلدية لاعتداء عنصري، قبل أيام، طال مركبته، إذ قام مجهولون بتمزيق إطاراتها بسكين، وعلى إثر ذلك باشرت الشرطة بالتحقيق.

وجاء هذا الاعتداء بعد حملة عنصرية يتعرّض لها أعضاء البلدية العرب، قبيل الانتخابات البلدية الوشيكة، وقد نالت هذه الحملة التي تقودها مجموعة هامشية من المتطرفين، من رئيس البلدية رونين بلوت، بادعاء أنه يتعاون مع "القائمة المشتركة للتعايش" التي يقودها د. شكري عواودة ود. رائد غطاس، ومراقب الحسابات حبيب عودة.

وفي حديث لـ"عرب 48" قال د. رائد غطاس إن "التحريض يستهدفنا كأعضاء في البلدية، وخاصة د. شكري عواودة وأنا، وهم يزعمون بأن الأعضاء العرب في البلدية يدعمون الإرهاب، ويشاركون في نشاطات ضد الحرب على غزة، كما يبحثون عن صور قديمة لنا من مناسبات وطنية وتظهر في خلفية الصور أعلام فلسطين وهم يستغلون ظهورنا في مناسبات شعبنا من أجل التحريض علينا بوصفنا مؤيدي فلسطين".

رائد غطاس

وأضاف د. غطاس أن "مجموعة هامشية من العنصريين تطلق على نفسها اسم (منقذو نوف هجليل)، ويقصدون إنقاذ المدينة من العرب، وتستغل هذه المجموعة منصات التواصل الاجتماعي للتحريض علينا، وهناك جوقة من المحرضين تتفاعل مع الدعوات التي من بينها على سبيل المثال أنه يجب وضعي على صاروخ وإطلاقي إلى غير رجعة، وغيرها من العبارات".

وتابع أن "التحريض لا يقتصر علينا، بل يطال رئيس البلدية أحيانا لأنه يتعاون معنا كأعضاء في الائتلاف وفي إدارة البلدية، وهذا يقلقهم".

وأكد أنه "على الرغم من أن هذه المجموعة هامشية، إلا أن الجو العام في الدولة الذي جعل من القوى العنصرية متنفذة في الدولة، أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وكذلك أجواء الحرب على غزة، هما عاملان قد يجعلا من هذه المجموعة الهامشية أكثر خطورة".

وختم د. غطاس حديثه بالقول إن "ردنا على هؤلاء بأننا نفخر بأننا جزء من شعبنا، ونشاركه في نشاطاته الجماهيرية والوطنية التي تقام تحت مظلة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهذا يجب أن يزيدنا قوة وتكتّلا ووحدة، خاصة أن شعار (قوتنا بوحدتنا) أثبت نفسه في القائمة المشتركة للتعايش في نوف هجليل، ويجب أن نستمر فيه لرفع نسبة التصويت وإيصال أكبر كتلة للبلدية لأنها الضمان لاستمرار تعاون رئيس البلدية معنا، وهدفنا اليوم هو تعزيز تمثيلنا في الانتخابات المقبلة بعضو إضافي، أي أربعة أعضاء من أصل 17 عضوا في المجلس البلدي".

شكري عواودة

من جانبه قال نائب رئيس البلدية، د. شكري عواودة، لـ"عرب 48" إن "مجموعة (منقذو نوف هجليل) العنصرية ليست صغيرة وهامشية وتحظى بحوالي خمسة آلاف إعجاب، ولكن بعضها من خارج سكان نوف هجليل، وهذه المجموعة تهاجم رئيس لبلدية أيضا لأنه اختارنا شركاء في إدارة البلدية، وهم ينعتون د. رائد غطاس بأنه (شقيق المخرب)، وكذلك أنا فقد حصلوا على صور لي من مناسبة تكريم والدي في نادي الجبهة، وفي الخلفية يظهر العلم الفلسطيني، وقد قمنا بمقاضاة هذه المجموعة في المحاكم وكانت هنالك ثلاث جلسات انتهت بحظر نشاط المجموعة لمدة شهر، لتعاود نشاطها من جديد في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي".

وأضاف د. عواودة أنه يوم الأحد الماضي أوقف سيارته في أحد شوارع في المدينة، حيث عدد من ناشطي هذه المجموعة يسكنون هناك، وحين عاد إلى مركبته بعد أكثر من ساعة، وجد أن إطاراتها قد مزقت بسكين. وقدم د. عواودة شكوى في الشرطة، وفي نفس اليوم هاجمت المجموعة رئيس البلدية ورئيسة الائتلاف البلدي ومدير عام البلدية بعبارات نابية من خلال مدوّنات على صفحتهم مما دفع إدارة البلدية لتقديم شكاوى في الشرطة ضد مجموعة العنصريين، وهو ما رأت فيه إدارة البلدية تصعيدا وتماديا من قبل هذه المجموعة.

وأشار إلى أن الشرطة أصدرت أمرا يحظر نشاط هذه المجموعة لغاية يوم 14 شباط/ فبراير الجاري، إذ ستناقش المحكمة طلب الشرطة تمديد حظر نشاط هذه المجموعة العنصرية، ومن المتوقع أيضا أن تتم مقاضاتها بشكاوى شخصية ومطالبة بتعويضات ضد الأشخاص الذين يقودون هذه المجموعة المتطرفة عن الإساءة لأعضاء في البلدية والائتلاف البلدي.

وعن الحملة الانتخابية قال د. عواودة إن "الأجواء العامة إيجابية، ولكن لا يوجد تفاعل كبير بسبب الحرب على غزة التي تحطّم نفوس الكثيرين ليس فقط في نوف هجليل، وإنما في كل البلدات العربية تقريبا لا يلاحظ نشاط انتخابي، فكم بالحري في المدن المختلطة؟".

وختم د. عواودة بالقول إن "رئيس البلدية، المرشح الوحيد، يحاول اجتذاب أصوات العرب لصالح قائمته للعضوية التي تضم أعضاء من مختلف التيارات بضمنها يمينية متدينة، ولذلك فإن ردنا على هذا السلوك واضح بأن تصويت العرب لقائمة رونين بلوت للعضوية إنما يجيء لتقوية التيارات المحسوبة على الأحزاب اليمينية، وأن من يمثل آمال وطموحات الجماهير العربية هي القائمة المشتركة.. لذلك جاء شعار حملتنا الانتخابية (تمثيل أكثر.. تأثير أكبر)".