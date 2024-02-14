تجمّع حيفا: تشكيل مجلس مهني لمرافقة العمل البلدي

قال رئيس قائمة تجمّع حيفا لعضوية البلدية، شربل دكور، إنه "نضع ورقة مطالب مدروسة أمام مرشحّي الرئاسة لنحصّل حقوقنا وقضايانا".

عقدت قائمة تجمّع حيفا لقاء تشاوريا مع المجلس المهني الاستشاري، وهو مجموعة من الخبراء والمهنيين والناشطين الجماهيريين في مدينة حيفا لبلورة ورقة المطالب البلدية لعرب حيفا.

وشارك في الاجتماع مجموعة من المختصين في مجالات التخطيط والتربية والتعليم والاقتصاد والثقافة والشباب ومختلف الشؤون المتعلّقة في البلدية، وهم جزء من المجلس المهني الاستشاري الذي يرافق عمل أعضاء البلدية في قائمة تجمّع حيفا وقيادات محلية.

ويضم المجلس المهني عدّة خبراء، ومنهم مهندس المواصلات د. روبير إسحاق، ومخطط المدن د. عروة سويطات، والمستشار التنظيمي فتحي مرشود، والمؤرخ د. جوني منصور، والمختص في التربية والتعليم د. فضيل جبران، والمهندسة والمختصة في الهايتك د. نسرين شحادة، والفنان يوسف أبو وردة، والمحامي أدهم عودة، والمختص في الصحة رياض غنطوس، والمختص في الصحة د. سرور عبّود، وعضو البلدية السابق المحامي وليد خميس، والمحامي جورج شحادة، والباحثة أمنية زعبي، والناشط إدوارد جريس، والناشط إندراوس حداد، ومهندس البيانات أنور حسن، وسكرتير تجمّع حيفا الأستاذ نزار زهرة، إضافة إلى مهنيين ومهنيات في مجالات مختلفة وناشطي أحياء وممثلي جمعيات ومسؤولي كشافات.

ويهدف الاجتماع للتشاور مع المجلس المهني الاستشاري لبلورة ورقة مطالب عينية بمجالات مختلفة، حتى يتم طرحها في التفاوض أمام مرشحي الرئاسة لبلدية حيفا، لتحصيل حقوق المجتمع العربي.

دكور: نحمل مطالب مدروسة مهنية أمام مرشّحي الرئاسة

وقال رئيس قائمة تجمّع حيفا لعضوية البلدية، الأستاذ شربل دكور، إنه "في الأيام القريبة سألتقي مع مرشحي الرئاسة لبلدية حيفا، وأطرح عليهم مطالبنا، بالتربية والتعليم والتخطيط والسكن والعمل الجماهيري والخدمات، ومكانتنا وأمننا، وكل شيء يهمنا ولكل حاراتنا. وأطلب حلول عملية مبنية على توصيات المجلس الاستشاري ورؤيتنا السياسية".

وأضاف دكور أن "هذه طريقة عملنا التي أؤمن بها، عضو البلدية يجب أن يعتمد على آراء المهنيين وصوت الناس التي تعمل في الميدان. علينا أن نفعل كل شيء حتى نحقق هذه المطالب".