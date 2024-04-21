التجمع يدين مجزرة مخيم نور شمس: لن تتوقف المجازر إلا بإنهاء الاحتلال والصهيونية 

التجمع: "لا يكفي فرض عقوبات على كتيبة أو أخرى في جيش الاحتلال لوقف المجازر، من أجل وقف المجازر يجب إنهاء الاحتلال والصهيونية والوصول إلى اتفاق شامل يمنح الفلسطينيين حقهم العادل في دولة ذات سيادة وتحقيق حقهم في تقرير مصيرهم"

أدان التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس قرب طولكرم، والتي راح ضحيتها 14 شهيدًا بعد ثلاثة أيام من الجرائم، إذ بدأت قوات الاحتلال عمليتها الإجرامية منذ مساء الخميس الماضي وانسحبت صباح اليوم فقط، منعت خلالها الطواقم الطبية من دخول المخيم ومنح العلاج الطبي اللازم للجرحى.

واعتبر التجمع أن "التوثيقات والصور والشهادات التي تصل من المخيم تثبت مدى بشاعة المجزرة وكيف تقود العقلية الانتقامية والتدميرية سياسة هذه الحكومة".

مؤكدًا على أنه "لا يكفي فرض عقوبات على كتيبة أو أخرى في جيش الاحتلال لوقف المجازر، من أجل وقف المجازر يجب إنهاء الاحتلال والصهيونية والوصول إلى اتفاق شامل يمنح الفلسطينيين حقهم العادل في دولة ذات سيادة وتحقيق حقهم في تقرير مصيرهم".

عم الإضراب الشامل جميع مدن الضفة الغربية، اليوم الأحد، حدادا على شهداء طولكرم وغزة، وتنديدا بالعمليات الإسرائيلية في القطاع وطولكرم ومخيماتها، وتعبيرا عن الغضب الفلسطيني على جرائم الاحتلال المستمرة.

وعطلت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدوام المدرسي إلى جانب تعطيل الدوام في الجامعات والمعاهد، كما أعلن القطاع المصرفي الفلسطيني إضرابه، وأغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها، وخلت الشوارع كافة من حركتها الاعتيادية.

ومساء السبت، أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، الإضراب الشامل لجميع نواحي الحياة، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس بطولكرم وشهداء قطاع غزة.

وأعلنت حركة "فتح" الإضراب الشامل ودعت لتصعيد المواجهة مع الاحتلال والنفير "غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة".

ودعت حركة حماس إلى إضراب عام في الضفة الغربية ردا على ما وصفته بمجزرة طولكرم، في حين واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وقرى الضفة، آخرها مناطق بالخليل.

كما دعت لجان التنسيق الفصائلي والقوى الوطنية والإسلامية في محافظات الضفة للإضراب والنفير نصرة لدماء شهداء طولكرم وقطاع غزة.

وأعلن اتحاد المعلمين بالضفة الإضراب الشامل في كافة مدارس الوطن ومديريات التربيه والوزارة، "غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة.

ودعا اتحاد المعلمين في بيان مقتضب، "أبناء شعبنا كافة للوحدة والتضامن والنفير إسنادا لأهلنا في طولكرم الاباء وغزة العزة".

من جهتها، نعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت حالة الحداد العام الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة.

وأعلنت القوى حالة النفير والغضب الشعبي والجماهيري ضد الاحتلال ومستوطنيه والخروج غدا بمسيرات تجول شوارع المدينه والمخيمات وصولا إلى مخيم نور شمس.