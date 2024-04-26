إغلاق باب الترشح للهيئة الإدارية في اللجنة القطرية والانتخابات يوم 4 أيار

توصي اللجنة الانتخابية بإكمال العملية الانتخابية لمناصب اللجنة القطرية خلال أسبوعين من تاريخ اجتماع المجلس العام الانتخابي المذكور، وفقا للمادة الثانية من البند الخامس في الدستور الداخلي.

أعلنت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية اليوم، الجمعة، إغلاق باب الترشح لمناصب الهيئة الإدارية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وإجراء الانتخابات يوم السبت الموافق 4 أيار/ مايو المقبل.

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وجاء في بيان لها، أنه "مع انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الترشح لمناصب الهيئة الإدارية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عاينت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية الطلبات التي جرى تقديمها والتي أفرزت المرشحين على النحو التالي: رئيس بلدية سخنين مازن غنايم ورئيس بلدية أم الفحم سمير صبحي محاميد لمنصب رئاسة اللجنة القطرية، رئيس مجلس محلي فسوطة إدغار دكور وهو مرشح وحيد لسكرتير اللجنة القطرية، رئيس بلدية عرابة أحمد نصار ورئيس مجلس جلجولية درويش رابي لمنصب الناطق بلسان اللجنة القطرية، رئيس مجلس طرعان مازن عدوي وهو مرشح وحيد لأمين صندوق اللجنة القطرية".

وأضافت "بناء عليه واستنادا إلى دستور اللجنة القطرية ونظامها الداخلي بحسب المادة الثانية البند الرابع، والذي ينص على أن الاجتماع الانتخابي للرؤساء ينتخب اللجنة ورئيسها بالاتفاق أو بطريقة الانتخاب السري، إذا تعذر الاتفاق فإن لجنة الانتخابات تصادق على قبول الترشيحات المذكورة أعلاه رسميا، وبناء على نفس المادة بالدستور توصي اللجنة أمام المجلس العام للجنة القطرية الذي سيعقد يوم السبت 4 أيار/ مايو من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساء في مكاتب اللجنة القطرية بحي الورود في الناصرة، بتزكية المرشحين المذكورين لمنصب سكرتير اللجنة القطرية ومنصب أمين صندوق اللجنة القطرية دون الحاجة لإجراء انتخابات أو اقتراع سري، واستكمال إجراءات العملية الانتخابية لمنصب رئيس اللجنة القطرية والناطق بلسان اللجنة بحسب ما ينص عليه الدستور الداخلي".

وتوصي اللجنة الانتخابية بإكمال العملية الانتخابية لمناصب اللجنة القطرية خلال أسبوعين من تاريخ اجتماع المجلس العام الانتخابي المذكور، وفقا للمادة الثانية من البند الخامس في الدستور الداخلي. تنص المادة على أن اللجنة تنتخب من بين أعضائها أربعة نواب للرئيس وسكرتارية. بعد ذلك، يتم استكمال تحديد ممثلي اللجنة القطرية في مختلف الهيئات واللجان، بما في ذلك لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومركز السلطات المحلية في البلاد.

وتتكون لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية من: رئيس اللجنة ورئيس مجلس محلي كابول، نادر طه، بالإضافة إلى رئيس بلدية كفر قرع، فراس بدحي، رئيس مجلس عرعرة عارة طلب أبو عرار، نائب وقائم بأعمال رئيس مجلس إقليمي "مسغاف"، أحمد سواعد، رئيس بلدية باقة الغربية رائد دقة، رئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء نضال الحاج، رئيس بلدية طمرة موسى أبو رومي، نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحا أشرف نعيم، ورئيس بلدية كفر قاسم هيثم طه، ويرافقهم مدير عام اللجنة القطرية، المحامي أمير بشارات.

ويتكون المجلس العام من 66 رئيسًا للسلطات المحلية العربية، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء منتخبين من المواطنين العرب في المدن التاريخية والساحلية والقرى العربية في المجالس الإقليمية. تُمثل المناطق المذكورة لأول مرة من خلال أربعة أعضاء ضمن سكرتارية اللجنة القطرية، ثلاثة أعضاء من المدن التاريخية والمختلطة وممثل عن القرى العربية في المجالس الإقليمية؛ حسبما جاء في البيان.