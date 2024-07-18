التجمع: في أي دولة طبيعية شبتاي يحاكم ويقال من وظيفته ولا يخرج للتقاعد والراحة

قال التجمع إن "الدولة الإسرائيلية بكل مؤسساتها ومرافقها وأذرعها وأذنابها تتحمل دم ضحايا العنف والجريمة، وعليها كذلك يقع واجب محاربتها وجمع السلاح غير المرخص والتوقف عن التستر عن المجرمين".

قال التجمع الوطني الديمقراطي تعقيبًا على انتهاء ولاية المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، "الذي أنهى ولايته مع 623 ضحية فلسطينية في الداخل"، إنه "في أي دولة طبيعية تتم إقالة المفتش العام للشرطة بسبب هذه المعطيات وتتم محاسبته على رؤوس الأشهاد، ولا يخرج للراحة والتقاعد وتلقي التكريمات".

وأضاف أن "سرطان العنف والجريمة هو سياسة دولة ترى بالفلسطينيين في الداخل أعداء، وتتعامل معهم بعنصرية وفوقية، ولهذا لن ينتهي هذا السرطان بتغيير المناصب أو الأشخاص، ومن أجل اجتثاث سرطان العنف والجريمة علينا اجتثاث سرطان العنصرية والأبرتهايد".

واعتبر التجمع أن "الدولة الإسرائيلية بكل مؤسساتها ومرافقها وأذرعها وأذنابها تتحمل دم ضحايا العنف والجريمة، وعليها كذلك يقع واجب محاربتها وجمع السلاح غير المرخص والتوقف عن التستر عن المجرمين وعدم تقديمهم للمحاكمة ونيل العقاب الذي يستحقونه، وكذلك الكف عن منح الأمان من المساءلة لكل مجرم يستخدم سلاحه ضد الفلسطينيين في الداخل، سواء كان يرتدي زيًا عاديًا أو رسميًا".