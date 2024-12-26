التجمّع يستنكر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ويحذر من تداعيات خطيرة

دعا التجمع إلى "تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، رفضًا لهذه الاعتداءات المتكررة، وحفاظًا على مقدساتنا وحقوقنا الوطنية والدينية".

استنكر التجمّع الوطني الديمقراطي، صباح اليوم الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن "هذا الاقتحام السافر يشكل استفزازًا متعمدًا لمشاعر العرب والمسلمين في كافة أنحاء العالم، ومحاولة خطيرة لإشعال المنطقة وعرقلة أي جهود لتحقيق تهدئة أو إنهاء للحرب".

وأضاف التجمّع أن "هذه الاقتحامات تأتي ضمن سياسات الاحتلال الاستفزازية التي تهدف إلى تقويض الحقوق الفلسطينية في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وهي استمرار لمسلسل الجرائم اليومية بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتضييق المستمر على أهلنا في الداخل الفلسطيني، في محاولة لتفتيت صمود شعبنا وإرادته".

وختم التجمّع بيانه بالدعوة إلى الرباط في المسجد الأقصى والقدس الشريف: "ندعو أهلنا إلى تكثيف التواجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، رفضًا لهذه الاعتداءات المتكررة، وحفاظًا على مقدساتنا وحقوقنا الوطنية والدينية".