"الكرمل" تحالف طلابي عربي لمواجهة العنصرية وتحقيق التغيير في نقابة الطلبة في جامعة حيفا

يضم التحالف الانتخابي المشترك تحت اسم "الكرمل" كل من "جفرا - التجمّع الطلابي"، و"الجبهة الطلابية"، إلى جانب قوى طلابية مستقلة أخرى.

أعلنت كل من "جفرا - التجمّع الطلابي"، و"الجبهة الطلابية"، إلى جانب قوى طلابية مستقلة أخرى، توحيد جهودها لخوض الانتخابات المقبلة لنقابة جامعة حيفا، المقرر عقدها في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2025، ضمن تحالف انتخابي مشترك تحت اسم "الكرمل".

وجاء في إعلان التحالف بأنه "يأتي تحالفنا من منطلق المسؤولية الوطنيّة والطلابيّة وأمام التحديات المهولة التي يعيشها الطلاب العرب من سياسات تمييز وحملات ملاحقة، تضييق وتحريض خلال العام الأخير، والتي كان آخرها محاولة سحب حقنا من الترشّح، والذي انتزعناه بعد نضال حقوقيّ. تعزّز هذه الظروف والتحديات الحاجة لتوحيد الجهود والقوى الطلابيّة الوطنيّة لتحقيق أكبر تمثيل للطلاب العرب داخل نقابة الطلاب ليشكّل صوتًا معبّرًا ومدافعًا عن همومهم، تطلعاتهم، حقوقهم وضميرهم".

وأضاف البيان أنه "عاش طلابنا خلال العام الأخير حملات ممنهجة استهدفت حقّهم في التعبير عن رفضهم لجرائم الحرب ضد أبناء شعبهم، وتحولّت إدارة النقابة إلى جزء من حملة التحريض التي سعت لإسكات صوت وضمير الطلاب وحقّهم الطبيعيّ بالتعبير عن انتمائهم الوطنيّ والأخلاقيّ. بالتالي، نؤمن بأن تعزيز التمثيل والحضور الطلابي العربي داخل الجامعة هو أداة مهمة لتحصيل حقوقنا والتصدي لسياسات التهميش والعنصريّة".

كما أشار البيان إلى أن "الطلاب العرب يشكلون ما يقارب 50% من إجمالي الطلاب في جامعة حيفا. وعلى الرغم من هذه النسبة الكبيرة المؤثرة، انتهجت إدارة النقابة الحالية في السنوات السابقة سياسة تهميش ضدهم، تضمنت عزلهم والمس بتمثيلهم من خلال اتخاذ خطوات غير ديمقراطية. ردًا على ذلك، جاء تحالف الكرمل ليقدم نموذجًا وحدويًا، حيث يتبنى خطوات مشتركة تهدف إلى ترجمة الوزن النوعي والكمي للطلاب العرب وخلق تأثير فعلي في سياق انتخابات النقابة"

وجاء في الإعلان "إننا في تحالف “الكرمل” نلتزم بما يلي:

أولًا: تمثيل صوت وضمير الطلاب العرب بانتماء وكبرياء يجمع بين الدفاع عن حقوق الطلاب العرب في الجامعة في كل المجالات، وتعزيز انتمائنا وهويّتنا الوطنيّة من خلال مشاريع وبرامج عمل مستدامة بين الطلاب.

ثانيًا: التصدي للعنصرية وسياسات التمييز التي تستهدفنا داخل الجامعة وفي إطار النقابة الطلابية؛ وضمان توفير بيئة جامعية عادلة وآمنة لهم. وذلك من خلال توفير خطّ دعم ومرافقة قانونيّة ونفسية مستدامة للطلاب العرب.

ثالثًا: توفير الدعم الأكاديميّ التعليميّ لطلابنا خلال مسيرتهم الدراسيّة وتسهيل كلّ ما يلزمهم في هذا الإطار على مستوى الدعم والمرافقة.

رابعًا: تشكيل عنوان للطالب العربيّ وتعزيز وفرض قضيّة الطلاب العرب بكرامة أمام مؤسسات الجامعة والنقابة ليكون صوتا مؤثرًا ذي وزن، بوصفنا قوّة طلابيّة وأغلبية في جامعة حيفا.

خامسًا: تعزيز تحالفات طلابية واسعة تعزز أهدافنا والعمل المشترك لما فيه مصلحة الطلاب وبناء مساحة عادلة وآمنة لهم".

ودعا التحالف في نهاية بيانه جميع الطلاب العرب في جامعة حيفا إلى "الوقوف معنا ودعم قائمة تحالف “الكرمل”، "لنتمكن معًا من إحداث تغيير حقيقي وتحقيق إنجاز انتخابي سياسي طلابيّ يشكّل قوّة تمثّل صوت وضمير وقضية طلابنا العرب".