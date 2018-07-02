العطلة الصيفية: الفترة الأكثر خطرًا على أطفال النقب

تعاني القرى العربية في النقب وخصوصًا مسلوبة الاعتراف منها، من فقدان الحيز العام وعدم جاهزية مرافقها لاستخدام الأطفال، ويظهر هذا الوضع بشكل واضح خلال العطل الصيفية للمدارس والتي تبدأ في 30 حزيران/يونيو من كل عام.

وكشفت إحصائيات التقارير الحكومية وغيرها من تقارير المجتمع المدني، عن الحجم الكبير من المخاطر التي يتعرض لها أطفال النقب خلال العطلة الصيفية، التي يتوجه فيها عددًا كبيرًا منهم إلى العمل ومساعدة ذويهم، بالإضافة إلى قضاء معظم أوقاتهم داخل القرى والبلدان التي يعيشون فيها بهدف التسلية.

وأفاد تقرير أصدرته مؤسسة "بطيرم" الإسرائيلية، متعلق بأمان الأولاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، معطيات خطيرة حول أطفال النقب، حيث أن الأرقام قد أشارت إلى أنهم يشكلون أعلى نسبة من بين نظرائهم الذين سقطوا ضحايا الحوادث المختلفة.

ويستدل من التقرير أن "البلدات العربية في منطقة الجنوب هي صاحبة أكبر نسب وفيات للأولاد، حيث أن جميع البلدات ذات نسب الوفيات المرتفعة عن المعدل العام في البلاد كانت من نصيب البلدات العربية، مع نسبة بارزة وسلبية للبلدات العربية في الجنوب".

ويشير التقرير إلى أن "نسبة وفيات الأولاد اليهود انخفضت ضعفين مقارنة بوفيات الأولاد العرب، فعلى مدار 15 عاما كانت نسبة الانخفاض في الوفيات نتيجة الحوادث عند الأولاد اليهود مضاعفة عن نسبتها بين الأولاد العرب، أي بنسبة 60% بين اليهود وبنسبة 31% بين الأولاد العرب".

وتوفي 102 طفل في البلاد عام 2016 جراء حوادث في البيت والحديقة منهم 22 طفل عربي من النقب.

وتُعتبر قرية السرة غير المعترف بها، إحدى النماذج للقرى والبلدات العربية في النقب، التي تعاني من إجحاف السلطات الإسرائيلية ومنع أهاليها من توفير مرافق ملائمة لأولادهم حتى وإن كان بمجهودهم الشخصي، حيث أنهم طالبوا على مدار سنوات بتحصيل خدمات حياتية أساسية منها المرافق العامة وأماكن لعب الأطفال الآمنة لكن دون جدوى.

تقع قرية السرة غير المعترف بها، بجانب مطار "نيفاتيم" العسكري المقام على أراضي القرية التي صودرت عام 1980 في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد"، بعد أن نصت الاتفاقية بين مصر وإسرائيل عام 1978 على نقل المنشآت العسكرية الإسرائيلية من سيناء ومنها المطار الجوي إلى النقب.

ويقيم أهالي القرية البالغ عددهم أكثر من 400 نسمة على أرضهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لعشرات السنين، وقد اعترفت سلطات الانتداب البريطاني بملكية أهل القرية لأراضيهم، لكن طلبهم تسجيل أراضيهم وفقا لقانون تسجيل الأراضي الإسرائيلي لا يزال عالقًا منذ السبعينات دون حصولهم على أي من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية الملائمة من السلطات الإسرائيلية.

وقال المحامي والناشط ابن القرية، خليل العمور، في حديثه مع "عرب 48 ": "نحن لا نملك الكثير من الخيارات لتنظيم أماكن لعب أبنائنا وحمايتهم من المخاطر البيئية والحوادث رغم توجهنا المستمر للسلطة القضائية والسلطة التشريعية لإيجاد الحلول، واستطعنا أن نستنتج مما رأيناه (من معاملة)، الأمر الذي نعلمه جيداً، أن منعنا من الخدمات ومن التنظيم لمكان سكننا ينبع من أهداف سياسية فقط ".

وتحدث العمور عن مشهد أطفال السرة في العطلة الصيفية قائلاً " أطفالنا مليؤون بالطاقة والفضول و ينبضون بالحياة ويريدون اللعب وقضاء الوقت والتعلم من محيطهم، وهو ما نريد وما نخاف في نفس الوقت، فمنطقة قرية السرة وقرية الجُرف المقابلة لها مليئة بالآبار والكهوف والتضاريس الصلبة (...) وكوننا ملازمين للمطار العسكري المقام على أرضنا المصادرة، وقيام الجيش الإسرائيلي بتدريبات دورية في منطقتنا، فنحن نعاني كما باقي القرى العربية في النقب من مخلفات الجيش " .

وأشار العمور إلى أنهم يحاولون حد أطفالهم من اللعب في المنطقة القريبة للبيوت وفي ملعب القرية الذي رممه متطوعون بطريقة يكون مناسب فيها للأطفال، لكن السلطات الإسرائيلية وضعت أوامر هدم عليه وأزالت جزء منه.

وأنهى العمور حديثه قائلًا إن الأهالي والمتطوعون من خارج القرية، يقومون بإضافة مرافق ملائمة للقرية بقدر استطاعتهم، لكن السلطة الإسرائيلية لا تريد "القيام بعملها ولا تريدنا نحن أيضا أن نفعل ذلك، فقد يصل أمر هدم لأرجوحة حديدية للأطفال، قبل أن يصل الأطفال إليه".

وعقب ابن القرية، أحمد النصاصرة، في حديثه لـ"عرب 48"، على أوضاع قريته، قائلًا: " أطفالنا في خطر مستمر، نراه ونشعر به لأننا محاصرون من كل الجهات، المطار العسكري من جهة وتدريبات الجيش في المنطقة وشارع البحر الميت السريع من جهة أخرى ".

وأضاف النصاصرة " لقد بدأت العطلة الصيفية، وإضافة على انعداما المرافق الملائمة في القرية، فإنها تقع في منطقة ما زالت تعرف على أنها صحراوية وهي بالتالي تحتوي العديد من الحيوانات البرية، الحشرات والأفاعي والعقارب التي يُمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على أطفالنا".

وقال النصاصرة أيضًا:" نحن لا نريد شيئاً سوى حقوقنا الأساسية، وعيشنا الكريم على أرضنا التي لم يتبقى منه الكثير بعد أن صودر معظمها في أعقاب اتفاقية السلام مع مصر، ونحاول بمجهودنا الذاتي تطويرها بشكل دائم، لكن السلطات تمنعنا من ذلك، وبالإضافة إلى هدمها لمرافقنا، فهي تلزمنا بدفع الغرامات الباهظة أيضًا".

وتحدث الطالب الجامعي والناشط طالب العمور، من سكان القرية لـ"عرب 48": "أقوم منذ سنوات بتيسير عمل نادي شباب السِرة الثقافي (...) خلال عدة سنوات من وجود هذا النادي في القرية استخدمه الشباب والطلاب والطالبات وحتى كبار السن من القرية، وكان الفراغ الذي سده هذا النادي لأبناء القرية، واضح جدًا" وأضاف أن الشباب يحتاجون لكل مساهمة

"ممكنة لخلق الأطر للجيل الشاب المتعطش للنشاط والتعلم وتوسيع الأفق".

وخلص العمور الشاب إلى القول: " يتطوع أبناء وبنات قرية السرة بشكل تلقائي مع الأطفال لإسعادهم ومحاولة سد النقص في البرامج، لأن الشيء الوحيد الموجود لدينا هو الطاقة البشرية وتسخير هذه الطاقة في العطاء هو سلاحنا الوحيد في مواجهة إجحاف السلطات".

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