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النائب أبو عرار يطالب بفحص أحداث أم الحيران

تاريخ النشر: 20/07/2018 - 18:39

النائب أبو عرار يطالب بفحص أحداث أم الحيران
عرب ٤٨
تحرير: عرب 48

بعث النائب القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، صباح اليوم الجمعة برسالة مستعجلة إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت، والمدعي العام شاي نيتسان ومراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شفيرا، مطالباً بإعادة النظر في أحداث أم الحيران، في أعقاب النشر في صحيفة "هآرتس" اليوم، ومفاده بأن المدعي العام للحكومة أخفى شهادة أحد أفراد الشرطة، الذي أطلق النار على الشهيد يعقوب أبو القيعان قبل أن تُسرع سيارته!

وشّدد النائب أبو عرار على أهمية الكشف عن الحقيقية مهما طال الوقت، مشيراً إلى أنه قدم طلبين لإقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في أحداث أم الحيران لكن، الكنيست رفضت ذلك.

وأكد النائب أبو عرار أن قضية أم الحيران على سلم أولوياته ولن يستسلم حتى يتم الكشف عن حقيقة عما جرى، خاصة وأن الحكومة تخفي حقائق لا تريد لأحد أن يعرفها.

 



من عرب 48

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