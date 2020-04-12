كورونا في المجتمع العربي: 33 إصابة في أم الفحم و31 بجسر الزرقاء و23 بدبورية

يُستدل من معطيات جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم ارتفع إلى 33 إصابة وفي قرية جسر الزرقاء 31 إصابة.

كما تبين من المعطيات المحتلنة ارتفاعا بالإصابات في عدد من البلدات العربية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد.

الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية

ننشر في "عرب 48" فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأحد، وفقا لبيان وزارة الصحة:

تل أبيب ويافا (مختلطة) 456

حيفا (مختلطة) 134

اللد (مختلطة) 64

الرملة (مختلطة) 58

أم الفحم 33

كرميئيل (مختلطة) 30

جسر الزرقاء 31

نوف هجليل (مختلطة) 27

دبورية 23

باقة الغربية 18

عكا (مختلطة) 17

طمرة 16

جت 16

رهط 14

الناصرة 10

الطيبة 10

دير حنا 10

الشبلي أم الغنم 10

معالوت وترشيحا (مختلطة) 10

الطيبة 9

كفر قاسم 9

المغار 7

كسيفة 7

سخنين 6

إكسال 6

كفر قرع 6

طلعة عارة 6

دير الأسد 6

بير الكسور 5

عيلبون 5

جلجولية 5

الطيرة 4

شفاعمرو 4

نحف 4

زيمر 3

عين ماهل 3

يافة الناصرة 3

صندلة 3

بسمة 3

عرعرة 2

الفريديس 2

بقعاثا (الجولان) 2

بسمة طبعون 2

جديدة المكر 2

جولس 2

كفر كنا 2

حرفيش 2

كفر ياسيف 2

البعينة نجيدات 2

البقيعة 2

أبو غوش 1

أبو ربيعة 1

البعنة 1

طوبا الزنغرية 1

مجدل شمس (الجولان) 1

مسعودين العزازمة 1

عرعرة النقب 1

عسفيا 1

عرابة 1

قلنسوة 1

الناعورة 1

تل السبع 1

وادي الحمام 1.

تغريم صاحب مقهى في أم الفحم

وقالت بلدية أم الفحم، اليوم، إن "عدد المصابين في المدينة وفق المعطيات الرسمية لوزارة الصحة حتى اليوم هو 32 شخصا (بيان الوزارة بالعربية 33 مصابا) بينهم طلاب جامعات عادوا من الخارج، عمال في شبكة تغذية كبيرة في مركز البلاد، عدوى داخل العائلة وطفل. عدد الأشخاص الذين أجروا الفحص حتى اليوم هو 972 وعدد الأشخاص الرسمي الموجودين في الحجر الصحي المنزلي هو 70 شخصا".

وأضافت أنه "مساء أمس، السبت، أصدرت شرطة البلدية مخالفة لمقهى يعمل في المدينة بغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، بعد أن تم تحذير صاحب المقهى سابقاً".

وأوضحت البلدية أن "فحوصات نجمة داود الحمراء، اليوم الأحد، في مدينة باقة الغربية ستكون المحطة في شارع الصراط من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة السابعة مساء. وفحوصات نجمة داود، اليوم، في قرية جت ستكون بالقرب من مسجد البيان من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء".