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الطيبة: إضراب بسبب استبدال مربية صف

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 09:03

الطيبة: إضراب بسبب استبدال مربية صف
من الطيبة، صباح اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

باشر أولياء أمور طلاب صف "الانتماء" في مدرسة أجيال الابتدائية بمدينة الطيبة إضرابا مفتوحا احتجاجا على استبدال مربية الصف، صباح اليوم الأحد.

وأعلن أهالي الطلاب الإضراب المفتوح في حال لم يستجب المسؤولون لمطلبهم، إذ يطالبون بعدم استبدال معلمة الصف الحالية.

ورفع الطلاب لافتات كتبت عليها شعارات ضد قرار استبدال معلمتهم، بينها "لا لسياسة التعيينات" و"لا تفسدوا تعليم أولادنا".

وقالت إحدى أمهات الطلاب، هداية ناشف، لـ"عرب 48" إن "هذه المطالب من المفترض أن تكون أساسية. نحن أعلم بمصلحة طلابنا أكثر من أي شخص آخر، وإبقاء المعلمة ليس منةً من أحد، بل هو حق أساسي لنا كأهالي طلاب".

وأضافت أنه "ليس من المعقول أن يتم استبدال معلمة في منتصف العام الدراسي. نحن نتحدث عن صف ثان. الطلاب لم يتعلموا في الصف الأول كما يجب بسبب جائحة كورونا، وكل الأجواء المدرسية غريبة عليهم حتى هذا الوقت، وقد اعتادوا على المعلمة القديمة وتعاطفوا معها، واستبدالها سيؤدي إلى ضرر كبير لدى الطلاب".

وختمت ناشف بالقول إن "كل الوسائل التي اتخذناها من جلسات مع البلدية والمدرسة والرسائل التي وجهناها إلى للوزارة والتفتيش لم تأت بنتيجة، والكل يتنصل من المسؤولية ويرميها على الآخر، وبذلك هم يضربون حقوق أولادنا بعرض الحائط".

هذا، وجاء قرار الإضراب بعد أن تقرر استبدال المعلمة الحالية للصف بمعلمة أخرى الأمر الذي رفضه الأهالي بشدة.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#مدرسة أجيال
#إضراب

الطيبة: إضراب بسبب استبدال مربية صف

الطيبة: إضراب بسبب استبدال مربية صف

الطيبة: إضراب بسبب استبدال مربية صف

الطيبة: إضراب بسبب استبدال مربية صف

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