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هدم دفيئة للفراولة تعود لإبراهيم أبو عصا من النقب

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 09:56

هدم دفيئة للفراولة تعود لإبراهيم أبو عصا من النقب
من مكان الهدم، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، دفيئة للفراولة تعود لإبراهيم أبو عصا من قرية تل السبع في النقب، جنوبي البلاد، بالقرب من مدينة "رحوفوت" التي أقيم جزء منها على أنقاض قرية زرنوقة المُهجرة.

وأفاد ناشطون سياسيون من النقب أن هذه حصيلة الدمار الذي قامت به قوات الهدم، اليوم، للمواطن إبراهيم أبو عصا، وتدمير مشروعه بلغت أكثر من مليون شيكل.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

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#إبراهيم أبو عصا
#النقب
#تل السبع
#هدم
#قرية زرنوقة المُهجرة

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