حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام

نظم حراك حيفا وحراك نشطاء من أجل الأسرى، مساء أمس الخميس، وقفة التحام وإسناد للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وشارك العشرات من الناشطين من حيفا والبلدات العربية في الوقفة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مساندة للأسرى المضربين عن الطعام وأخرى منددة بالاعتقالات الإدارية.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات داعمة ومساندة للأسرى في السجون الإسرائيلية، وضد وممارسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حديثا، أن "640 معتقلا إداريا في السجون الإسرائيلية يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ175 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم للاعتقال الإداري، مع استمرار الاحتلال بتصعيد جريمته عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد".

وذكرت أنه "يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار. ومن بين المعتقلين الإداريين أسيرتان وطفل، ويقبع غالبيتهم في سجون عوفر، والنقب، ومجيدو، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في عوفر 233، وفي النقب 259، ومجيدو 89، وبقية المعتقلين موزعين على عدة سجون أخرى. ويبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري نحو 750 أمر اعتقال إداري، بما فيها أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في القدس وأراضي 48".