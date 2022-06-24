  2. محليات

حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 04:38

حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام
من الوقفة في حيفا، مساء الخميس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نظم حراك حيفا وحراك نشطاء من أجل الأسرى، مساء أمس الخميس، وقفة التحام وإسناد للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وشارك العشرات من الناشطين من حيفا والبلدات العربية في الوقفة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مساندة للأسرى المضربين عن الطعام وأخرى منددة بالاعتقالات الإدارية.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات داعمة ومساندة للأسرى في السجون الإسرائيلية، وضد وممارسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حديثا، أن "640 معتقلا إداريا في السجون الإسرائيلية يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ175 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم للاعتقال الإداري، مع استمرار الاحتلال بتصعيد جريمته عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد".

وذكرت أنه "يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار. ومن بين المعتقلين الإداريين أسيرتان وطفل، ويقبع غالبيتهم في سجون عوفر، والنقب، ومجيدو، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في عوفر 233، وفي النقب 259، ومجيدو 89، وبقية المعتقلين موزعين على عدة سجون أخرى. ويبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري نحو 750 أمر اعتقال إداري، بما فيها أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في القدس وأراضي 48".

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#إضراب عن الطعام
#وقفات
#اعتقالات إدارية
#حراك حيفا
#نشطاء من أجل الأسرى

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-06-24

إطلاق نار على منزل رئيس مجلس جلجولية
إطلاق نار على منزل رئيس مجلس جلجولية

2022-06-23

"النيابة العامة تلفق وتبني ملف معتقلي زلفة لتقدّم قرابين للرأي العام الإسرائيلي"
"النيابة العامة تلفق وتبني ملف معتقلي زلفة لتقدّم قرابين للرأي العام الإسرائيلي"

2022-06-23

الأكثر قراءة

الأردن: مقتل الطالبة الجامعيّة إيمان ارشيد رميا بالرصاص في جامعتها

الأردن: مقتل الطالبة الجامعيّة إيمان ارشيد رميا بالرصاص في جامعتها

2022-06-23
حملة مسعورة للشرطة الإسرائيلية: توقيف واعتقال مئات آلاف العمال الفلسطينيين

حملة مسعورة للشرطة الإسرائيلية: توقيف واعتقال مئات آلاف العمال الفلسطينيين

2022-06-23
حالة الطقس: موجة حارة حتى الأحد

حالة الطقس: موجة حارة حتى الأحد

2022-06-23
إيران تقيل رئيس مخابرات الحرس الثوريّ وتعيّن خلفا له

إيران تقيل رئيس مخابرات الحرس الثوريّ وتعيّن خلفا له

2022-06-23
إسطنبول: اعتقال إيرانيين بشبهة التخطيط لاغتيال سفير إسرائيلي سابق وزوجته

إسطنبول: اعتقال إيرانيين بشبهة التخطيط لاغتيال سفير إسرائيلي سابق وزوجته

2022-06-23