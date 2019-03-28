الحياة مواقف والتصويت موقف

كما في كل انتخابات، تطفو على السطح النقاشات السياسية والاجتماعية بين الناس وفي أوساط المجتمع السياسي، المثقفين والناس البسطاء، بين معارض ومؤيد وبين مشارك وممتنع.

لا يخفى على أحد أن نسبة التصويت لانتخابات الكنيست نادرا ما تكون عالية، إلا عندما تتزامن مع أحداث كبيرة ومؤثرة تشكل محفزا للناس للخروج إلى صناديق الاقتراع، كما حدث في الانتخابات الأخيرة عام 2015 عندما شُكلت القائمة المشتركة بضغط من الناس بعد رفع نسبة الحسم.

الآن، وقد تفككت القائمة المشتركة (وبالتحديد على يد أحمد طيبي وطوق النجاة من الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي) يُطرح السؤال: "على ماذا نصوّت؟ ولماذا نصوّت؟".

كناشط سياسي واجتماعي فاعل منذ 20 عاما على الصعيدين الحزبي والبلدي، لا أرى بعملية التصويت مجرد إدلاء بصوت وتأييد لطرف ما، ولأن الحياة مواقف فإنني أرى أن التصويت هو تعبير عن موقف؛ أية سياسة نريد وأية أحزاب نريد وأي عمل سياسي نريد؟ هل سنبقى رهينة لمن حوّل الأحزاب لشركة عائلية أو سنبقى رهينة لمن ينادي بالشراكة العربية - اليهودية ولا يرى بالعرب ووحدتهم أهمية إلا إذا ترأسهم؟!

هذا هو الموقف الذي يجب أن نتخذه تجاه الانتخابات القريبة، التصويت للكنيست ليس مسألة حياة أو موت، ولكنه ليس موضوعا تافها أيضًا، الأهم هو اتخاذ موقف من الشعب يرسل برسالة للأحزاب وقيادتها حول الاستمرارية لمشروعنا كعرب مضطهدين ومظلومين في هذه البلاد.

لم أر يومًا أن النضال ينحصر في التمثيل البرلماني، ولكن علينا أن نعي أن ثقافتنا السياسية لها دور كبير في الدفاع عن وجودنا في هذه البلاد، فنحن ببساطة نعيش في دولة لا تضمر لنا الخير، وعليه نحتاج تمثيلا سياسيا في كل المنابر، وعندما نختار من يمثلنا يجب أن نتخذ موقفا نعلنه ونعبر عنه في صندوق الاقتراع.

التصويت موقف، وبعد تفكك القائمة المشتركة فإن الموقف الأسلم والأمثل لصيانة وحدتنا وإعادة الهيبة للعمل السياسي والتصرف بمسؤولية هو التصويت لمن يحمل مشروع الوحدة وتمكين العرب كمجموعة في هذه البلاد دون حسابات ضيقة ولا تردد في اتخاذ القرارات الصعبة.

ما حدث في الأيام الأخيرة أثبت أن تحالف التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية هو الإطار الحاضن لهذه الوحدة ولهذا النهج، والالتفاف الجماهيري الواسع أثبت ذلك أيضا.

التصويت موقف، وموقفي هو دعم قائمة التجمع والموحدة، كتحالف إستراتيجي حقيقي يطرح قيادة جديدة ويعيد الهيبة للعمل السياسي.