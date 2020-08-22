  2. مقالات وآراء
  3. رأي
بق الحصوة وأسقط القناع

بق الحصوة وأسقط القناع

نضال محمد وتد

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 09:58

سار مساعد وزير الخارجية الإماراتي، عمر سيف غباش، على خطى كبار مسؤولي دولته في الانفتاح على الإعلام الإسرائيلي، محاولاً إثبات حسن النية الإماراتي تجاه دولة الاحتلال، وترديد كذبة وقف الضم، فوجد نفسه، وقد خانه لسانه، أو سطوة صحافي إسرائيلي، يبق الحصوات كلها ويقدم اعترافات كاملة عن إشهار التحالف الإماراتي-الإسرائيلي، في مقابلة موسعة مع "يديعوت أحرونوت"، أمس.

في بدايات تفسيره للخطوة الإماراتية، زعم غباش في السطر الأخير "أن الاتفاق أنزل موضوع الضم عن جدول أعمال العالم العربي وهذا هو الأمر الحقيقي". لكن الصحافي الإسرائيلي لم يتركه وقد شعر أنه وقع على فريسة سهلة، فكرر السؤال، عن مشروع الضم وحقيقة وقفه، فتراجع المسؤول الإماراتي، وتحوّل السطر الأخير إلى تمنيات عندما ذكر المسؤول أمامه بأن بنيامين نتنياهو أكد أن الضم لم يُلغَ بل تم تعليقه.

تراجع اليقين الإماراتي، فقال غباش بعد محاولة تهرب دبلوماسية: "نحن نأمل أن يكون مخطط الضم قد أزيل للأبد...". لم يتراجع الصحافي الإسرائيلي فعاد ليكرر السؤال بصيغة أخرى كما لو كان مدعياً في المحكمة: هل تعهد نتنياهو أمامكم بأن موضوع الضم قد أزيل عن جدول الأعمال؟ جاء الرد هذه المرة بالانتقال من حالة اليقين إلى العجز عن الرد: "لا أستطيع الرد على ذلك لكننا على ثقة بأن الأميركيين سيؤيدون الاتفاق ويضمنون أن ينجح لكل الأطراف".

لم تكن هذه الحصوة الوحيدة التي بقها الدبلوماسي الإماراتي وهو في حضرة صحافي إسرائيلي، بل اعترف بالدوافع الحقيقية لقيادة بلاده، فقال موضحاً لضيفه الإسرائيلي: "لا يمكننا أن نجازف بالعودة إلى الوراء إلى أيام الصحراء... نحن نتطلع للمستقبل وهناك نجد إسرائيل... فمن الناحية التكنولوجية فإنكم تسبقون باقي العالم، وإذا كان علينا أن نتوجه للإسرائيليين لضمان مستقبلنا فسنفعل ذلك".

وكي لا يترك مجالاً للشك بنوايا بلاده الالتحاق بالركب الإسرائيلي ورهن الدولة ومستقبلها بالتحالف مع دولة احتلال لا تخفي أطماعها في الوطن العربي كله، ولا في إخضاعه تحت "كنفه"، بق المسؤول الإماراتي حصوة أخرى دل فيها على "التعطش الإماراتي لدخول المستقبل" حيث يجد إسرائيل فقال: "لن نبقى رهائن للمشاكل الداخلية للفلسطينيين. إذا كان الفلسطينيون غير قادرين على الاتفاق على طريق للتقدم- بعد أن ساعدناهم المرة تلو الأخرى على مر السنين- فعلينا أن نختار الطريق الصحيحة لنا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الإمارات
#إسرائيل
#نتنياهو
#بن زايد
#غباش
#التحالف الإماراتي الإسرائيلي

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التحالف الصهيوني – الإماراتي: الآن لحظة البناء الداخلي فلسطينيًا  
التحالف الصهيوني – الإماراتي: الآن لحظة البناء الداخلي فلسطينيًا  

2020-08-21

الاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات... اختراق يهدد الدومينو العربي بالانهيار 
الاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات... اختراق يهدد الدومينو العربي بالانهيار 

2020-08-20

مصالح إسرائيل بالإمارات
مصالح إسرائيل بالإمارات

2020-08-20

الأكثر قراءة

قتيلة في طوبا الزنغرية واعتقال زوجها

قتيلة في طوبا الزنغرية واعتقال زوجها

2020-08-21
غُباش لصحيفة إسرائيلية:

غُباش لصحيفة إسرائيلية: "لن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"

2020-08-21
الاحتلال يجدد قصفه مواقع لـ

الاحتلال يجدد قصفه مواقع لـ"حماس" في غزّة

2020-08-21
الفيصل: قبول السعودية التطبيع مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

الفيصل: قبول السعودية التطبيع مع إسرائيل ثمنه دولة فلسطينية

2020-08-21
فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة

فصائل المقاومة: لن نقبل باتخاذ البالونات ذريعة لقصف بغزة

2020-08-21