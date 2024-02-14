لا يبدو أن صبر الرأي العام والحقل السياسي في إسرائيل قد عِيلَ من الشعارات التي يكرّرها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين عن مآل الحرب على قطاع غزّة وعن نتائجها المرتقبة، والتي يتأكّد أكثر فأكثر أنها لن تتماشى مع الأهداف التي وُضعت لها.

ومع أن الأصوات التي تقول إن هذه الشعارات لا تعكس الحقيقة، وتلّح في مطلبها أن تعرف تلك الحقيقة، ما زالت قليلة، إلا أنها صادرة بالأساس عن جهات أو أشخاص من ذوي الأهلية في مجالات تخصّصهم.

من هذه الأصوات على سبيل المثال ميخائيل ميلشتاين، وهو عقيد احتياط شغل منصب رئيس الساحة الفلسطينية في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) ويشغل حالياً منصب رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب.

وفي أحدث ما كتبه من مقالات، لا تنفكّ الحرب بعيدة عن "النصر المطلق" الذي يتحدّث عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من دون أن يحدّد موعداً لانتهاء المواجهات العسكرية، أو تحديد الاستراتيجيا التي ستأتي في أعقابها. يُضاف إلى ذلك أن آخر الوقائع لا تدلّ على انكسارٍ قريبٍ لحركة حماس، وعلى الرغم من تلقّيها ضرباتٍ قاسية واستمرار القتال في كل أنحاء القطاع لم يتم القضاء على هذه الحركة التي تعود، بالتدريج، إلى المناطق التي خرج منها الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً في شمال قطاع غزّة. في غضون ذلك، لا تبرز مؤشراتٌ تدلّ على احتجاج شعبي ضد "حماس"، أو على تطوّر بديل محلي للحركة. أمّا تطلّع إسرائيل إلى بروز عشائر مسلّحة تسيطر على الحياة العامة وتقدّم المساعدة المدنية للمواطنين، فيبدو، في المرحلة الحالية، أقرب إلى مجرّد أمنياتٍ خفيّة أكثر من كونه هدفاً يمكن تحقيقه.

ووفقًا لقراءة أصواتٍ أخرى لا تعوزها الأهلية، "النصر المطلق" على حركة المقاومة الإسلامية الذي يتحدّث عنه نتنياهو في الآونة الأخيرة ليس أكثر من وعد، ولكنه من جملة وعوده العرقوبيّة الكثيرة، فضلاً عن انتفاء أي إشارة إلى أن إسرائيل قريبة من الوفاء به. ولكن نتنياهو يتمسّك به، لمجرّد أنه يتيح إمكان اتهام جهةٍ أخرى بعدم تحقيقه.

وبحسب ما يرتسم في الأفق، هناك أكثر من جهة ستكون مرشّحة لهذا الاتهام، ويبقى في مقدّمها الولايات المتحدة التي تُتهم بأنها تفرض قيوداً وتضع عراقيل، أو أحزاب المعارضة، أو ربما الجنرالات وقادة المؤسّسة الأمنيّة غير القادرين على تنفيذ المهمة الموكلة إليهم.

ولن تكون هذه أول مرّة يتصرّف فيها نتنياهو على هذه الشاكلة، كما يؤكّد المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل.

في واقع الأمر، وفي ضوء آخر المتابعات، بدأ يُسمع مثل هذا الاتهام، لا سيما في اتجاه الولايات المتحدة، على لسان بعض أبواق نتنياهو، فقد حمل عنوان أحد التعليقات في صحيفة يسرائيل هيوم أمس الثلاثاء (13/2/2024): "ميؤوس منهم في واشنطن: بايدن دفن احتمالات إسرائيل لتحقيق النصر وإعادة المخطوفين".

وفي قراءة كاتب التعليق، يهودا بلانغا، الأستاذ في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان، يعود ما أقدم عليه بايدن إلى معرفته أن التأييد غير المشروط لإسرائيل سوف يكلّفه خسارة أصوات الناخبين العرب والمسلمين في الولايات الأهم في الولايات المتحدة. وإذا كان بايدن راغباً في البقاء في البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فهو لا يستطيع أن يتغاضى عن تظاهرات الاحتجاج على الحرب في قطاع غزّة التي تقوم بها جاليات إسلامية وعربية مؤيدة للفلسطينيين في ولايات مثل ميشيغن وبنسلفانيا وأوهايو.

كما أن الاعتبارات السياسية الإستراتيجية تظلّ أهم من رغبة إسرائيل في القضاء على حركة حماس وإعادة مخطوفيها إلى ديارهم.

وفي مُجرّد هذا ما يجسّد المقولة السالفة بشأن الوعود العرقوبية، والأهم عجز إسرائيل عن تحقيق النصر لأسبابٍ كثيرةٍ أبرزها قدرات المقاومة الفلسطينية ومقدّراتها.