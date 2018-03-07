"بلاك بيري" تدّعي أن "فيسبوك" تسرق ابتكاراتها

قدّمت مجموعة "بلاك بيري" لبرمجيات الاتصالات بشكوى ضد "فيسبوك" على خلفية انتهاك براءاتها فيما يخص تطبيقات الدردشة الفورية.

وتتهم المجموعة الكندية، "فيسبوك" وشركتي "إنستغرام" و"واتساب" التابعتين لها بانتهاك البراءات التي تملكها فيما يخص تشفير الرسائل والبلاغات.

وتسعى "بلاك بيري" إلى الاستحصال على أمر قضائي ضد شبكة التواصل الاجتماعي، فضلا عن تحصيل تعويضات لكنّها لم تكشف عن حجم ما تطالب به.

وقالت الناطقة باسم "بلاك بيري"، ساره ماكيني في بيان: "نكنّ احتراما كبيرا لفيسبوك والأهمية التي توليها لتطوير تطبيقات الدردشة الإلكترونية التي ابتكرت بلاك بيري البعض منها".

وأملت "بلاك بيري" إقامة شراكة مع "فيسبوك وإنستغرام وواتساب"، بحسب ما جاء في البيان.

لكن لا بدّ من "الإشارة إلى أن فيسبوك انتهكت ملكيتنا الفكرية وبعد سنوات من النقاش، بتنا ملزمين تجاه مساهمينا بالاحتكام إلى القضاء"، على ما أوضحت المجموعة الكندية.

ودحضت شبكة التواصل الاجتماعي هذه الاتهامات بشدّة في تصريحات لـ"فرانس برس"، وقال المدير المساعد في قسم الشؤون القضائية، بول غريول: "تسعى بلاك بيري بعد توقفها عن الابتكار إلى استغلال ابتكارات الآخرين ونحن لا نخشى خوض المعركة".

وبعدما تخلّت "بلاك بيري" عن تصنيع الهواتف مباشرة، رجعت تركّز على أنشطتها الرئيسية في مجال البرمجيات الأمنية وخدمات المساعدة المخصصة للشركات والإدارات.