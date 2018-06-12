واشنطن: توقيف 74 شخصًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 74 شخصًا، بتهمة ارتكاب جرائم للاحتيال الإلكتروني.

وأفاد البيان، بأن اعتقال 74 شخصًا جاء في إطار عملية "واير واير"، وهي عملية دولية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، واستهداف مخططات الاستيلاء على أموال حسابات بنكية عبر تحويلات إلكترونية.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مصادرة 2.4 مليون دولار، كما تم احتجاز 14 مليون دولار، عبارة عن تحويلات مالية، استخدمت فيها تقنيات الاحتيال الإلكتروني.

وأضاف البيان، أنه تم إلقاء القبض على 42 شخصًا داخل التراب الأميركي، و29 شخصًا يُشتبه في قيامهم بعمليات احتيال إلكتروني في نيجيريا، و3 في كل من كندا وموريشيوس وبولندا.

وساهمت في هذه العملية حسب البيان، كل من وزارة العدل الأميركية، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة الخزانة، وخدمة التفتيش البريدية الأميركية.



وأشار إلى أن هذه العمليات استُخدمت فيها تقنيات متطورة، واستهدفت الموظفين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية، والشركات التي تعمل مع المورِّدين أو الشركات الأجنبية التي تقوم بإجراء دفعات التحويل الإلكتروني بشكل منتظم.

ولفت بيان وزارة العدل، إلى أن عمليات النصب الإلكتروني، كانت تستهدف بشكل كبير مشتري العقارات والمسنين وغيرهم، من خلال إقناعهم بالقيام بتحويلات إلى حسابات بنكية تعود لهؤلاء "المحتالين".

وذكر أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم أعضاء في منظمة إجرامية عابرة للحدود، بدأت من نيجيريا، ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم.



من جانبه، قال وزير العدل الأميركي، جيفري سيشنز، في تصريحٍ ضمنَ البيان، إن "قد يحرمُ المُحتالون الناس من مدّخرات حياتهم في غضون دقائق"، مضيفًا: "هذه جرائم خبيثة وبغيضة أخلاقيًا".



وكشف سيشنز، أن وزارة العدل قامت بإجراءات صارمة ضد المحتالين في الأشهر الأخيرة، وكذا إلقاء القبض على 42 شخصًا في الولايات المتحدة وتم اعتقال 29 آخرين في نيجيريا بتهمة الاحتيال المالي المفترض في عملية واحدة.

وأشار إلى أن الجهود ستستمر من أجل مواجهة الاحتيال الالكتروني، "لكي يعيش الشعب الأميركي في أمان ويتمتع براحة البال"، على حد تعبيره.