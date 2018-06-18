مصر: وسوم كثيرة والـ"غلاء" واحد

أثارت موجات غلاء الأسعار المتتالية في مصر، "حفيظة" الكثير من المصريين الذين لم تُبقي لهم سياسيات الحكومة "الإصلاحية" أي منفذ لعدم التذمر أو الامتناع عن رفض خوفًا من التبعات "القضائية".

وقامت الحكومة الجديدة التي عيّنها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، برفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ خلال يوم السبت الماضي، بنسب تتراوح بين 17.5% و 50.6% في مسلسل طويل من رفع الأسعار وإزالة الدعم عن المنتوجات الأساسية بحجة "الالتزامات الدولية".

وهذه هي المرة الرابعة التي ترفع بها السلطات المصرية أسعار الوقود منذ تولي السيسي لرئاسة البلاد عام 2014 بعد تسلطه على الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بسقوط الرئيس السابق، محمد مرسي.

ودشّن المصريون عدّة وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تحت عناوين مختلفة منها "بنزين" و "وماذا_بعد_غلاء_الأسعار".

سخرت مها تريكا من وعود السيسي قائلة:

#وماذا_بعد_غلاء_الاسعار

في سنه 2030 لما السيسي يكمل مشروعاته .هنقعد مع نفسنا ونفتكر ايام الغلاء دي وذياده الاسعار وارتفاع فاتوره الكهرباء وهنقعد نضحك ونقوم نطفي الحطب وننام ده بعد ما نصطاد ارنب بري ونشويه ع الحطب نسد جوعنا #البنزين — Maha (@maha_trika22) June 18, 2018

وكتبت إسراء خالد:

هي مصر دي مش بتقع في موقع جغرافي متميز والمفروض مطمع للغزاة!

أومال فين الغزاة ولاد الوسخة مش شايفين شغلهم ليه؟



#وماذا_بعد_غلاء_الاسعار — عسفــــــ ــــوره‍ (@Esraa_Khaled4) June 17, 2018

وانتقدت منى محمد حال بلادها قائلة:

#وماذا_بعد_غلاء_الاسعار

اقسم بمن رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض

بحثت عن مائة وثلاثون دولة إلى الآن لم أجد غير مصر الوحيدة اللي الشعب بيصرف على الحكومة

حسبي الله ونعم الوكيل — Mona Mohammed (@MonaMoh05079596) June 17, 2018

ووصف المحامي والحقوقي المصري، جمال عيد، حال بلاده على النحو التالي:

وسخرت "وسيلة" من حال بلادها قائلة:

والله نفسي اهاجر برا مصر بس الواحد فرقبته دوله بيصرف عليها.#وماذا_بعد_غلاء_الاسعار — وسيله (@Taaaaacy) June 18, 2018

واشتكى إسلام تارخان من حالته الاقتصادية قائلًا:

لما اصحى من النوم الاقي نفسي تحت خط الفقر ..

# فيه ايه يا جماعه دانا نايم طبقة متوسطة #وماذا_بعد_غلاء_الاسعار — eslam tarkhan (@eslam_tarkhan) June 17, 2018

وسخر أحمد رمضان من السيسي قائلًا:

السيسي لو مسك دولة البحرين هيخليها بحر واحد #وماذا_بعد_غلاء_الاسعار — ahmed Ramadan (@Ahmedramadandxb) June 18, 2018

وتُجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية رفعت أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في المدّة الأخيرة، كالكهرباء وأسعار وسائل التنقل المتنوعة والماء وغيرها بحجة "سداد" الديون المتراكمة على الدولة.