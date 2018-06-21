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تحديث إنستاغرام لمدة الفيديو يحولها لمنافسة يوتيوب

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 16:20

تحديث إنستاغرام لمدة الفيديو يحولها لمنافسة يوتيوب
توضيحية (رويترز)
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

يستعد تطبيق إنستاغرام المملوك لشركة فيسبوك لإطلاق تحديثه الجديد لمدة مقاطع الفيديو المتاحة للرفع عليه، وذلك من خلال منصة "آي جي تي في".

وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين إنشاء وتحرير ونشر مقاطع الفيديو بمدة أطول مما اعتادها مستخدمو إنستاغرام، فمن الفيديوهات التي لا تتجاوز دقيقة ونصف الدقيقة، صار بإمكان صنّاع المحتوى من مستخدمي إنستاغرام رفع فيديوهات تصل مدتها حتّى ستّين دقيقة، وإن كانت منصة "آي جي تي في" تستهدف مقاطع الفيديو التي تتراوح مدتها بالأساس بين دقيقة وعشر دقائق.

وستدعم الفيديوهات على IGTV الجودة العالية بتقنية 4K، مع إمكانية مشاهدة مقطع الفيديو بشاشة كاملة كما في تبويب الاستكشاف في تطبيق سناب تشات. وتأتي هذه الخطوة من إنستاغرام في محاولة منها لجذب صنّاع المحتوى لنشر أعمالهم كاملةً على إنستاغرام كما هي الحال في يوتيوب التي تسعى لمنافستها.

وقال الرئيس التنفيذي لإنستاغرام، كيفن سيستروم، إنّ المراقهين يساهدون "الآن محتوى تلفزيونيًّا أقل بنسبة 40% عمّا كان الحال قبل خمس سنوات، وهذا يدعونا لتطوير وتقديم الفيديو"، مضيفًا أن عدد مستخدمي إنستاغرام الّذي تأسس عام 2010 كتطبيق لنشر الصّور، يتجاوز المليار مستخدم الآن. مشيرًا إلى أنّ الخدمة ستبدأ كجزء من تطبيق إنستاغرام، لكنّها ستعكون متاحةً أيضًا في تطبيق خاص.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#إنستاغرام
#فيسبوك
#يوتيوب
#شبكات التواصل الاجتماعي
#فيديو

من عرب 48

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