واتساب تُحارب الأخبار الكاذبة بحملة إعلامية

يسعى تطبيق "واتساب" المملوك لشركة فيسبوك، مواجهةَ انتشار المعلومات المضللة، في أول مسعى من جانبه لمحاربة مجموعة من الرسائل الكاذبة التي أسفرت عن اعتداءات جماعية.

ونشرت منصّة التراسُل، اليوم الثلاثاء، إعلانات في عدة صحف رئيسية بالهند لمواجهة انتشار المعلومات المضللة، والرسائل التحريضية التي وقع بسبب بعضها في الهند، عمليات ضرب وقتل، سببت كابوسا لـ"واتساب" ودفعت بعض الأصوات إلى دعوة السلطات للتحرك على الفور.

وتُعدّ الهند، أكبر سوق لواتساب حيث يصل عدد مستخدمي المنصة إلى أكثر من 200 مليون شخص، لذا فقد أفردت بعض الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية في الهند صفحات بأكملها لإعلانات واتساب التي جاء فيها: "معا يمكننا التصدي للمعلومات الكاذبة" وذلك في إطار سلسلة إعلانات ستنشرها أيضا صحف يومية باللغات الإقليمية.

وحثّ الإعلان المستخدمين على التحقق من المعلومات قبل نشرها وحذَّرهم من انتشار الأخبار الكاذبة.

وقال متحدث باسم واتساب في بيان: "بدأنا حملة توعية في الهند بشأن كيفية رصد الأخبار الكاذبة والشائعات (...) خطوتنا الأولى هي نشر إعلانات في الصحف باللغة الإنجليزية والهندية وعدد من اللغات الأخرى. وسنعزز هذه الجهود".

وذكر البيان أن واتساب تعتزم نشر إعلانات مشابهة خلال الأسبوع في صحف يومية إقليمية في عموم الهند من ولايات جوجارات ومهاراشترا وراجاستان في الغرب إلى ولاية اوتار براديش الشمالية أكبر الولايات الهندية من حيث عدد السكان.

وكانت واتساب قد قالت إنها تعمل على إدخال تعديلات على إعداداتها وإتاحة ضوابط للمستخدمين سعيا لوقف الرسائل الكاذبة.

وتبحث منصة التراسل الشهيرة أيضا تصنيف الرسائل حتى يُفرّق المستخدم بين الرسالة التي يمررها الطرف الآخر إليه من طرف ثالث وتلك التي يكون مصدرها الأول هو الطرف الآخر نفسه.