أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن المجلس النيابي يعمل على التحضير لإقرار قوانين تُشرع زراعة نبتة القنب الهندي (الحشيش)، من أجل المساهمة في تحسين الاقتصاد المتردي في البلاد.

وفي حال أقر المجلس النيابي القانون، يُرفع الحظر عن زراعة المادة المخدرة والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات. ويُفترض أن يتم استخدام النبتة لأغراض طبية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا "تويتر"، بتعليقات المواطنين اللبنانيين على تصريح بري بين الساخر والمؤيد والمعارض، لكن معظمها لفتت إلى أن نبتة القنب أو كما يسمونها في لبنان "الحشيشة"، قد تُخفف من عناء الشعب.

ويعد وليد جنبلاط من أبرز المطالبين منذ سنوات بتشريع هذه الزراعة والغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في هذا المجال.

وعلق أحمد محمد فارس على موضوع تشريع الحشيش، مشبهًا منطقة القطاع بكولومبيا التي أتى منها تاجر المخدرات الأشهر عالميًا، بابلو إسكوبار:

#اذا_شرعوا_الحشيش والله بابلو اسكوبار ليندم ليش مات قبل ما يشوف البقاع...#خضرا_يا_بلادي_خضرا — أحمد محمد فارس(أبو محمد النحلاوي)بالهاشتاغ جئناكم (@ahmad_m_fares) July 18, 2018

وانتقد فريد الريس، تشريع الحشييش حيث أنه وجدها وسيلة أخرى يستشري عبرها الفساد الإداري:

هل تشريع زراعة الحشيش في #لبنان هي مصدر آخر لزعران الدولة للسرقة كما في الكهرباء ؟

ويتساءل بعضهم#اذا_شرعوا_الحشيش — Farid eL Rayes (@ziaddeira) July 18, 2018

وأيدت جوسين عصام حداد، القرار بقولها:

ولفت نيكولاس ناصر إلى أن لبنان يستورد حتى ما يُمكن إنتاجه:

#اذا_شرعوا_الحشيش عادي بتصير متلا متل أيّا صناعة وطنيّة، منصير نستوردها من الخارج — nicolas nasr (@Nicolas__Nasr) July 18, 2018

وسخرت إليس علّام من القانون:

#اذا_شرعوا_الحشيش ببطل في عجقة سير.. لأن منروح طيران — Elise Alam (@EliseAlam1) July 17, 2018

ونظر إبراهيم يونس إلى القرار بنظرة إيجابية قد تجمع أبناء الوطن الواحد رغم الانقسامات الكبيرة بينهم:

#اذا_شرعوا_الحشيش اللبنانية مختلفين على كل شي.. ،إلا على الحشيشة كل المغردين من كل المناطق والاحزاب مع تشريع الحشيش ،اي شو هااااا شقفة عشبة وحدتن والكل عم بغرد كأنوا محشش وكلن على نغمة وحدي ،اي دورها دور دور رهيبين — Ibrahim Younis (@Ibrahim_youniss) July 17, 2018

وقال عباس حيدر:

المشكلة #اذا_شرعوا_الحشيش الشعب بيتعاطى و الزعما بيقرطوا الأرباح — Abbas Haidar (@Haidar__abbas) July 17, 2018

وعبرت جنا شاهين عن فرحها بالقرار:

وشكلت الحشيشة اللبنانية خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق.

ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيشة بالسجن، علمًا بأن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.

ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم. وتضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2,3 مليار دولار في العام 2011 الى 4,8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.