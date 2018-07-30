الاحتلال يعتقل مدير ومراسل ومصور قناة "القدس" برام الله

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد – الإثنين، مدير فضائية "القدس" في الضفة الغربيّة، علاء الريماوي، ومراسلها، محمد سامي علوان، ومصورها، حسني انجاص، والصحافي قتيبة حمدان، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة معدات التصوير.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منازل الصحافيين الأربعة في مدينة رام الله، وقامت باعتقالهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة، كما صادرت مركبتين تعودان للريماوي وانجاص.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات بعد أقل من شهرّ على قرار وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بحظر القناة ومنع عملها ونشاطها في البلاد.

ويخشى عدد من الصحافيين أن يتم حظر عمل القناة في الضفّة الغربيّة المحتلّة.

وحينها، تم إخضاع طاقم القناة، ومنهم الزّميل أنس إغباريّة، وأفراد الشركة التي تقدم لها خدمات إنتاجية للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيليّة، لتفرج عنهم بعد عدة ساعات، بشروط مقيّدة.