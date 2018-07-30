  2. ميديا
  3. ميديا

#نبض_الشبكة: السلاح الجوي الأردني بخدمة المطربة أحلام

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 17:43

#نبض_الشبكة: السلاح الجوي الأردني بخدمة المطربة أحلام
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

زارت المطربة الإمارتية أحلام، أمس الأحد، مدينة البتراء في جنوب الأردن بعد انتهاء حفلها الغنائي خلال مهرجان جرش، يوم الجمعة الماضي، مما أثار انتقادات واسعة للجهات السيادية الأردنية، بسبب "وسيلة النقل" التي استخدمتها للوصول.

وظهرت أحلام في مدينة البتراء بعد أن حطّت الطائرة المروحية التي كانت تقلها أمس الأحد، حيث كانت تركب طائرة تابعة للجيش الأردني، ونزل من الطائرة برفقتها جنديان من سلاح الطيران الأردني.

الإعلام في خدمة "الهوة الحضارية" أو في تجسيرها
لا شكّ أن هناك دورًا مهمًا تلعبه وسائل الإعلام في التواصل والمعرفة بين الشعوب، ولكن من الجهة الأخرى فإنّ هذا الدور إذا لم يتّسم بالموضوعية، فقد يؤدي إلى خلق مشكلات كالعنصرية والرفض والاستعلائية بين الشعوب.
 

وأعرب عدد من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم وغضبهم تجاه نقل الفنانة الإماراتية في طائرة عسكرية، وعبروا عن رفضهم للتصرف الرسمي الأردني، خصوصًا بعد أن سخرّت السلطات هذه الطائرة لنقل أحلام إلى عدّة مناطق سياحية تاريخية، بالإضافة إلى استقبال وزارة السياحة "المهيب" وحجز فندق فاخر لها للإقامة به.

فيما قال مدیر عام ھیئة تنشیط السیاحة في الأردن، عبدالرزاق عربیات، اليوم الإثنين خلال لقائه برجال أعمال في عمان، إن أحلام استأجرت الطائرة من الحكومة الأردنية بمبلغ 5 آلاف دولار للساعة، لافتًا إلى أن جميع تكاليف رحلتها كانت من جيبها الخاص بالإضافة إلى أن سلاح الجور الأردني "يؤجر مروحيات لأحلام وغیرھا، وھذا یشكل دخلًا للجیش".

وتساءل أحمد حسن زعبي، عن سبب نقل أحلام بطائرة عسكرية:

وخسر فاروق من الجواب الذي قدّمته الجهات الرسمية عن تساؤل المواطنين:

واستنكر سعدات أبو عجول خطوات السلطات الأردنية:

وكتب أحمد خليفات: 

وقال الكاتب والصحفي، معن البياري ساخرًا:

ولفتت دهمة الحجايا إلى أزمة السوريين الذين كانوا بحاجة ماسة إلى العلاج على الحدود الأردنية قبل أسابيع قليلة:

 


#أحلام
#الأردن
#الإمارات
#وزارة السياحة
#طائرة عسكرية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإعلام في خدمة "الهوة الحضارية" أو في تجسيرها
الإعلام في خدمة "الهوة الحضارية" أو في تجسيرها

2018-07-30

الاحتلال يعتقل مدير ومراسل ومصور قناة "القدس" برام الله
الاحتلال يعتقل مدير ومراسل ومصور قناة "القدس" برام الله

2018-07-30

قلب الشبكة ينبض: عهد تتنفّّس حُريّة
قلب الشبكة ينبض: عهد تتنفّّس حُريّة

2018-07-29

الأكثر قراءة

الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

2018-07-29
#نبض_الشبكة: زهير بهلول والاستقالة المائعة

#نبض_الشبكة: زهير بهلول والاستقالة المائعة

2018-07-29
#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على

#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على "زعل" السيسي

2018-07-29
حفل جوليا بطرس وكل هذا الابتذال

حفل جوليا بطرس وكل هذا الابتذال

2018-07-29
شهادات خاصّة | داريا وقائمة الألف ضحيّة: المقتلة مستمرّة

شهادات خاصّة | داريا وقائمة الألف ضحيّة: المقتلة مستمرّة

2018-07-29