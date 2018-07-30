نبض_الشبكة: السلاح الجوي الأردني بخدمة المطربة أحلام

زارت المطربة الإمارتية أحلام، أمس الأحد، مدينة البتراء في جنوب الأردن بعد انتهاء حفلها الغنائي خلال مهرجان جرش، يوم الجمعة الماضي، مما أثار انتقادات واسعة للجهات السيادية الأردنية، بسبب "وسيلة النقل" التي استخدمتها للوصول.

وظهرت أحلام في مدينة البتراء بعد أن حطّت الطائرة المروحية التي كانت تقلها أمس الأحد، حيث كانت تركب طائرة تابعة للجيش الأردني، ونزل من الطائرة برفقتها جنديان من سلاح الطيران الأردني.

وأعرب عدد من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم وغضبهم تجاه نقل الفنانة الإماراتية في طائرة عسكرية، وعبروا عن رفضهم للتصرف الرسمي الأردني، خصوصًا بعد أن سخرّت السلطات هذه الطائرة لنقل أحلام إلى عدّة مناطق سياحية تاريخية، بالإضافة إلى استقبال وزارة السياحة "المهيب" وحجز فندق فاخر لها للإقامة به.

فيما قال مدیر عام ھیئة تنشیط السیاحة في الأردن، عبدالرزاق عربیات، اليوم الإثنين خلال لقائه برجال أعمال في عمان، إن أحلام استأجرت الطائرة من الحكومة الأردنية بمبلغ 5 آلاف دولار للساعة، لافتًا إلى أن جميع تكاليف رحلتها كانت من جيبها الخاص بالإضافة إلى أن سلاح الجور الأردني "يؤجر مروحيات لأحلام وغیرھا، وھذا یشكل دخلًا للجیش".

وتساءل أحمد حسن زعبي، عن سبب نقل أحلام بطائرة عسكرية:

ما هي آخر الحروب التي انتصرت بها أحلام حتى تنقل بطائرة عسكرية؟!..اللون الأخضر ليس للمجاملة او الايجار.

أ.ح.ز#احلام — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) July 29, 2018

وخسر فاروق من الجواب الذي قدّمته الجهات الرسمية عن تساؤل المواطنين:

واستنكر سعدات أبو عجول خطوات السلطات الأردنية:

ان مش فاهم ..

احلام في زياره للأردن

يعني كيف سلاح الجو الاردني يهيء لها طأئره مروحيه عسكريه لنقلها من مكان الى مكان



هذه اسمها محسوبيات واستغلال المال العام وتبذيره ..... pic.twitter.com/cc7zTYvZb9 — sadat abo hgool (@sadatabohgool) July 30, 2018

وكتب أحمد خليفات:

المطربة احلام في طائرة عسكرية لزيارة البتراء !



ماذا نقول لاحلام العسكري بإجازه وليس ان يركب طائرة ؟

ماذا نقول لاحلام العسكري بالزواج؟ ( مع انه مشروع فاشل)

ماذا نقول للمريض الذي يموت بالقرى وهو يتمنى ان ينقل بالطائرة إلى مستشفى اخر ليتلقى علاجة بالعاصمة!

ماذا نقول وماذا تقول ... — Ahmad Khlifat (@ahmad_khlifat) July 29, 2018

وقال الكاتب والصحفي، معن البياري ساخرًا:

ولفتت دهمة الحجايا إلى أزمة السوريين الذين كانوا بحاجة ماسة إلى العلاج على الحدود الأردنية قبل أسابيع قليلة: