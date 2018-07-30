نبض_الشبكة: السلاح الجوي الأردني بخدمة المطربة أحلام

زارت المطربة الإمارتية أحلام، أمس الأحد، مدينة البتراء في جنوب الأردن بعد انتهاء حفلها الغنائي خلال مهرجان جرش، يوم الجمعة الماضي، مما أثار انتقادات واسعة للجهات السيادية الأردنية، بسبب "وسيلة النقل" التي استخدمتها للوصول.
وظهرت أحلام في مدينة البتراء بعد أن حطّت الطائرة المروحية التي كانت تقلها أمس الأحد، حيث كانت تركب طائرة تابعة للجيش الأردني، ونزل من الطائرة برفقتها جنديان من سلاح الطيران الأردني.
وأعرب عدد من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استياءهم وغضبهم تجاه نقل الفنانة الإماراتية في طائرة عسكرية، وعبروا عن رفضهم للتصرف الرسمي الأردني، خصوصًا بعد أن سخرّت السلطات هذه الطائرة لنقل أحلام إلى عدّة مناطق سياحية تاريخية، بالإضافة إلى استقبال وزارة السياحة "المهيب" وحجز فندق فاخر لها للإقامة به.
فيما قال مدیر عام ھیئة تنشیط السیاحة في الأردن، عبدالرزاق عربیات، اليوم الإثنين خلال لقائه برجال أعمال في عمان، إن أحلام استأجرت الطائرة من الحكومة الأردنية بمبلغ 5 آلاف دولار للساعة، لافتًا إلى أن جميع تكاليف رحلتها كانت من جيبها الخاص بالإضافة إلى أن سلاح الجور الأردني "يؤجر مروحيات لأحلام وغیرھا، وھذا یشكل دخلًا للجیش".
وتساءل أحمد حسن زعبي، عن سبب نقل أحلام بطائرة عسكرية:
ما هي آخر الحروب التي انتصرت بها أحلام حتى تنقل بطائرة عسكرية؟!..اللون الأخضر ليس للمجاملة او الايجار.— احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) July 29, 2018
أ.ح.ز#احلام
وخسر فاروق من الجواب الذي قدّمته الجهات الرسمية عن تساؤل المواطنين:
بدي استأجر قاذف صواريخ كم التكلفة ؟ #احلام_في_جرش #استأجر_طائرة_عسكرية_ستايل— فاروق (@f_faqeeh2) July 30, 2018
واستنكر سعدات أبو عجول خطوات السلطات الأردنية:
ان مش فاهم ..— sadat abo hgool (@sadatabohgool) July 30, 2018
احلام في زياره للأردن
يعني كيف سلاح الجو الاردني يهيء لها طأئره مروحيه عسكريه لنقلها من مكان الى مكان
هذه اسمها محسوبيات واستغلال المال العام وتبذيره ..... pic.twitter.com/cc7zTYvZb9
وكتب أحمد خليفات:
المطربة احلام في طائرة عسكرية لزيارة البتراء !— Ahmad Khlifat (@ahmad_khlifat) July 29, 2018
ماذا نقول لاحلام العسكري بإجازه وليس ان يركب طائرة ؟
ماذا نقول لاحلام العسكري بالزواج؟ ( مع انه مشروع فاشل)
ماذا نقول للمريض الذي يموت بالقرى وهو يتمنى ان ينقل بالطائرة إلى مستشفى اخر ليتلقى علاجة بالعاصمة!
ماذا نقول وماذا تقول ...
وقال الكاتب والصحفي، معن البياري ساخرًا:
ولفتت دهمة الحجايا إلى أزمة السوريين الذين كانوا بحاجة ماسة إلى العلاج على الحدود الأردنية قبل أسابيع قليلة:
الفنانة أحلام تصل إلى البتراء عبر طائرة هليكوبتر عسكرية....!— دهمه الحجايا (@DEHMA1984) July 29, 2018
السؤال كم من العائلات بقيت تناشد ايام واسابيع لنقل احد المصابين لهم إلى ان يتدخل جلالة الملك بمكرمة ملكية؟؟؟؟ pic.twitter.com/fPImHxSP4J
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