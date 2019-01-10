الرقابة الروسية تحقق في نقل "بي بي سي" عن البغدادي

قالت الرقابة الإعلامية الروسية، اليوم الخميس، إنها تحقق فيما إذا كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قد انتهكت القانون الروسي عندما نقلت اقتباسا عن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأضافت هيئة الإشراف على الاتصالات، روسكومنادزور، اليوم، إن تقارير "بي بي سي"، التي تحتوي تصريحات لزعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، "تنقل المبادئ الأيديولوجية للمنظمات الإرهابية الدولية".

وقالت الوكالة إنها تدرس ما إذا كانت التصريحات تتماشى مع قانون مكافحة الإرهاب في روسيا. وأصرت "بي بي سي" على أنها تلتزم التزاما صارما بالقوانين الروسية.

وقامت الوكالة بمراجعة لعمليات "بي بي سي" في الشهر الماضي، بعد أن قالت هيئة البث البريطانية، أوفكوم، إن تلفزيون "آر تي" الذي تموله روسيا، خالف قواعد الحياد في تغطيته لتسميم جاسوس بريطاني سابق في إنجلترا.

وقالت أوفكوم إنها تدرس "عقوبات قانونية" ضد تلفزيون "آر تي"، يمكن أن تتراوح بين الغرامة إلى تعليق الترخيص.