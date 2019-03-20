نبض_الشبكة: مذيع إماراتي يقبّل حذاء محمد بن زايد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقدم برنامج "سوالف"، الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، وهو يقبّل حذاءً يفترض أنّه لوليّ العهد في أبو ظبي، محمد بن زايد، ثمّ يرفعه فوق رأسه معتبرًا أنّ هذا ما يجب أن يفعل الإماراتيون، وسط استنكار وصدمة لما فعله المقدّم، وجدل بين منتقد له ومدافع عنه.

واعتبر مغرّدون عديدون على "تويتر" أنّ هذا المقطع يجسّد "العبوديّة" و"فقدان الكرامة الإنسانية"، وأنّه يكرّس "ثقافة لعق الأحذية".

فكتبت صحيفة "الإمارات الآن" التي تعرّف نفسها كجريدة "من الشعب الإماراتي الحر"، و"أول جريدة لا تعبر عن وجهة النظر الرسمية" على صفحتها تغريدة جاء فيها "هكذا يتم استعباد الناس في #الإمارات ومسخهم إلى عبيد بعد أن ولدوا أحرارا الإعلامي الإماراتي طارق المحياس يقبل حذاء محمد بن زايد".

هكذا يتم استعباد الناس في #الإمارات ومسخهم الى عبيد بعد ان ولدوا أحرارا الإعلامي الإماراتي طارق المحياس يقبل حذاء #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/yyWMp59jWc — #الإمارات_الان (@Emirates_now) March 20, 2019

فيما نشر أنس المقداد على حسابه في "تويتر" مقطع الفيديو متسائلًا: "ألهذا الحد وصل انعدام الكرامة الإنسانية؟".

لهذا الحد وصل انعدام الكرامة الانسانية ؟

مذيع إماراتي يُقبّل حذاء الشيخ محمد بن زايد على الهواء https://t.co/PYo930puc3 via @YouTube — al-Mukdad (@AlmukdadAnas) March 20, 2019

وكتب وائل الحسك تغريدة جاء فيها أنّ "هذا هو نموذج السّعادة والرّفاهيّة الّذي تسعى أبو ظبي لنشره في المنطقة .. يعني في مصر الناس تبوس حذاء السّيسي.. وفي ليبيا حذاء حفتر. ثقافة العبوديّة وزرائب الحمير".

مذيع إماراتي يقّبل حذاء محمد بن زايد على الهواء ويقول :

(( إن هذا ما يجب عليه أن يفعله كمواطن إماراتي ))

هذا هو نموذج السّعادة والرّفاهيّة الذّي تسعى أبو ظبي انشره في المنطقة ...

يعني في مصر الناس تبوس حذاء السّيسي .. وفي ليبيا حذاء حفتر ...

ثقافة العبوديّة وزرائب الحمير pic.twitter.com/kdQmNFnfpN — wael Al hosk (@sky_wael) March 20, 2019

وغرّد زيد بن غنام قائلًا إنّ "المذيع الإماراتي المحياس يقبل حذاء الشيخ محمد بن زايد بكل سفاله. إذن لاتستغربوا أو تعجبوا عندما يحتقرنا ويهيننا العالم أجمع، ويقتلنا ويهتك أعراضنا الشرق والغرب، لأن بيننا من أمثال هذا ومن على شاكلته يتصدرون الأعلام ويتقدمون الصفوف".

المذيع الإماراتي المحياس يقبل حذاء الشيخ محمد بن زايد بكل سفاله.

إذن لاتستغربون أو تعجبون عندما يحتقرنا ويهيننا العالم أجمع ويقتلنا ويهتك أعراضنا الشرق والغرب لأن بيننا من أمثال هذا ومن على شاكلته يتصدرون الأعلام ويتقدمون الصفوف. pic.twitter.com/NIVe0bWrhb — زيد بن غيام (@Z_binghayam) March 20, 2019

وكتب محمد أحمد تغريدة قال فيها: "عرفت لماذا لايريدون الربيع العربي، يريدوننا فقط نقبل ونلعق الأحذية، لا والله وقد ولدنا أحرارًا ونموت أحرارًا".

#العار

مذيع اماراتي يمسك حذاء محمد بن زايد ويقول علي كل اماراتي ان يقبل هذه الحذاء عرفتهم لماذا لايريدون الربيع العربي يريدوننا فقط نقبل ونلعق الاحذيه لا والله وقد ولدنا احرارا ونموت احرار ان شاء الله. — Muhammed Ahmed. (@mazlibya) March 20, 2019

فيما انبرى أحد المغردين يدافع عن بلاده ثائلًا إنّ هذا " تصرف فردي وهذا الأعلامي يمثل نفسه ولا يمثل شعب الإمارات الكرام".

إعلامي إماراتي يقبل حذاء محمد بن زايد على الهواء مباشرة

ويقول هذا ما يجب علي كل مواطن إماراتي فعله ..

تصرف فردي وهذا الأعلامي يمثل نفسه ولا يمثل شعب الإمارات الكرام ..

ولا أظن أن الشيخ محمد بن زايد ولا شيوخ الإمارات يرضون بهذا الكلام ولا بهذا السلوك... https://t.co/6S1qefzjdR — كلشان البياتي (@BentAlbayaty) March 20, 2019

فيما كتب أحمد بن راشد بن سعيّد على حسابه في "تويتر" تغريدةً قال فيها "مذيع إماراتي يقبّل حذاءً مفترَضًا لوليّ أمره! هكذا أرادنا الذين اغتالوا الربيع العربي، أن نصبح أمّةً من قرود، قطيعًا من العبيد، بلا عقل ولا كرامة. هل تذكرون المصريين الذين رفعوا أحذية عسكرية فوق رؤوسهم بُعيد انقلاب صيف 2013؟ لا، نحن لسنا عبيدًا ولن نكون عبيدًا، ولا نركع إلا لله".