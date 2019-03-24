السلطات المصرية تهاجم "بي بي سي" على خلفية "اطمن انت مش لوحدك"

هاجمت السلطات المصرية، اليوم الأحد، هيئة البث الإذاعية البريطانية "بي بي سي"، معتبرة أن الأخيرة "أساءت" لمصر في تقرير سلطت فيه الضوء على جانب من ردود الأفعال تجاه قمع السلطة المستمر للمعارضة والمنتقدين.

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أنها قررت استدعاء مديرة مكتب "بي بي سي" في القاهرة، على خلفية نشر الهيئة الإعلامية البريطانية تقريرا على موقعها العربي عبر شبكة الإنترنت قبل يومين، تناولت فيه تنامي حملة "اطّمن انت مش لوحدك" المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والداعية للتظاهر ضده، التي أطلقها الإعلامي المصري المستقر في المنفى، معتز مطر، منذ عدّة أسابيع.

ووصفت السلطات التقرير المنشور في 22 آذار/ مارس الجاري بـ"التحريضي والمسيء".

وطالبت الهيئة مكتب "بي بي سي" بمصر، وقيامها بـ"الاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بُثّ ونُشر بها التقرير التحريضي المسيء".

وزعمت الهيئة في بيانها، أن "بي بي سي" لم تتأكد من صحة مقاطع الفيديو التي نشرتها وتظهر تظاهرات معارضين ضد السيسي، ونزول أعداد من المصريين إلى الشوارع في بعض المحافظات، تعبيراً عن رفضهم لسياسات الرئيس الحالي، وللطريقة التي تُدار فيها البلاد، مطالبين جميع الناس بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وهذا ثاني إجراء ضد "بي بي سي" في مصر خلال عام، حيث دعت هيئة الاستعلامات في شباط/ فبراير 2018، مسؤولي البلاد لمقاطعة مشروطة لـ"بي بي سي".